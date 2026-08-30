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Sindicato de la Defensoría del Pueblo exige a Josué Gutiérrez rectificarse tras declarar sobre cierre de Congreso

El gremio sindical advirtió sobre el riesgo de alimentar un “ánimo antidemocrático” y recordó que una lógica similar le costó al país su democracia en 1992 bajo la dictadura fujimorista.

Declaraciones de Gutiérrez fueron rechazadas también por senadores y diputados | Foto: difusión
Declaraciones de Gutiérrez fueron rechazadas también por senadores y diputados | Foto: difusión
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El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (SITRADP) exigió al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, rectificar públicamente las declaraciones que dio en distintos programas radiales y televisivos, en las que afirmó que una eventual disolución del Congreso por parte de la presidenta de la República elevaría considerablemente su aprobación popular.

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“Consideramos lamentables las declaraciones del Sr. Defensor del Pueblo. Disolver el Congreso’ que es lo que se planteó en la entrevista (con dos cámaras congresales), no existe como opción constitucional. Medir esa decisión por lo que rinde en encuestas y no por si es lícita es el mismo razonamiento que en 1992 le costó al país su democracia. La palabra del Defensor no es una opinión más, no es un analista político. Cuando sugiere que cerrar el Congreso sería un buen negocio político, la institución deja de contener el ánimo antidemocrático y empieza a alimentarlo”, se lee en el comunicado.

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El pronunciamiento, difundido a propósito de los 30 años de creación de la Defensoría del Pueblo, denuncia además el desmantelamiento de la línea técnica de la institución, el incumplimiento del pase del personal CAS a plazas del régimen 728 y la hostilización a dirigentes sindicales, entre otros reclamos. También rechaza la celebración institucional prevista en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en momentos de carencias materiales y obligaciones laborales impagas.

El texto concluye aclarando que el pronunciamiento no se dirige contra la Defensoría del Pueblo, sino que busca defenderla: “No confundimos a la institución con quien circunstancialmente la conduce: la institución es de la ciudadanía”, se lee.

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Las declaraciones del defensor del Pueblo

Las polémicas declaraciones del defensor del Pueblo se produjeron el pasado jueves 27 de agosto. Gutiérrez señaló que una eventual disolución del Congreso de la República podría generar un respaldo popular al Gobierno de Keiko Fujimori.

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“Te digo algo de manera cruda: si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad. No voy a alentar eso, pero tal cual está el Estado, que si bien como país crecemos por inercia; (...) pero si no hacemos reformas estructurales, seguiremos en lo mismo”, indicó durante una entrevista en Exitosa.

Tras las declaraciones, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras suscribieron una declaración conjunta en la que manifestaron su firme oposición a lo que calificaron como llamados golpistas por parte del defensor del Pueblo. En el documento, señalaron que las declaraciones del funcionario constituyen una amenaza al orden constitucional y a la separación de poderes.

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