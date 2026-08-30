Gobierno manejó doble discurso en Puno para evitar protestas contra Keiko Fujimori

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Keiko Fujimori llegó por primera vez al altiplano puneño, una región donde sólo el 14 % la respaldo en segunda vuelta y el 82 % voto en su contra.

El arribo de la hija del exdictador Alberto Fujjimori fue posible gracias a que se manejó doble discurso respecto a su llegada.

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Dirigentes de gremios y familiares de víctimas de las protestas del 2023 tenían previsto viajar hasta la ciudad Macusani- Carabaya a cinco horas al norte de la ciudad de Puno, y sobre los 4.300 m.s.n.m.

El propósito era rechazar su presencia porque los deudos aún no encuentran justicia. Sin embargo, desistieron de trasladarse a la zona porque a última hora se informó que solo llegaría el ministro de Agricultura y Defensa. Se manejó doble discurso.

Fujimori arribó al promediar las 10:00 a.m al aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca en el avión presidencial y abordó de inmediato un helicóptero del ejército de matrícula EP-682. Cuando estaba a punto de aterrizar recién se confirmó su llegada ante una portátil convocada por el alcalde de Carabaya Edmundo Cáceres, en el marco del cierre Feria de Alpacas y Llamas (Fecasam) 2026. Fue una actividad cerrada donde solo estuvieron alpaqueros y ronderos a quienes no se les avisó al arribo de la presidenta sino se les comunicó la presencia de dos ministros. En todo momento se exhortó a los participantes respetar la presencia de la mandataria.

Fujimori llegó acompañada del ministro de Agricultura Marco Vinelli Ruiz hasta el campo ferial Julio Barreda Aragón, escenario de la clausura de la feria alpaquera. Entregó un tractor emulando a su padre Alberto Fujimori.

Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 09 de enero de 2023, indicó que Fujimori solo llegó a provocar porque en una próxima fecha la ciudadanía no le permitirá su arribo porque su partido desde el Congreso le dio respaldo a Dina Boluarte.

Lamentó que el alcalde de Carabaya Edmundo Cáceres se preste a recibir a Fujimori peor porque durante las protestas contra Dina Boluarte los ronderos Salomón Valenzuela y Sonia Aguilar fueron asesinados por la Policía Nacional y hasta hoy no se sanciona a los responsables.

“La presidenta cree que ha sido un triunfo, pero ella sabe que no la quieren de lo contrario no iría tan lejos en helicóptero manejando doble discurso para evitar el rechazo público. El mismo alcalde fue el que se puso a disposición de Dina Boluarte. Es decir, no nos sorprende”, precisó.

La mandataria sólo habló cinco minutos cuando le cedieron el micro y anunció la construcción de una planta procesadora de fibra de camélidos. Aseguró que su gobierno apoyará la implementación de la Universidad de Carabaya, así como la construcción de la doble vía Macusani-Nuñoa (Melgar).

En diálogo con los medios de comunicación se pronunció con relación a la reciente encuesta de CPI que da cuenta que en el sur tiene un 51.9 de aprobación. No obstante, el 52.6% de los peruanos la aprueba, un 30% la desaprueba y un 17.4% no precisa.

“Estamos recién empezando. Tomamos estas cifras con gratitud, con humildad, pero por supuesto acá lo importante más que las cifras, son los resultados. Queremos estar cerca de la gente”, dijo.

Fujimori en vez de hablar de justicia por los 19 asesinados en enero del 2023 se pronunció en su lugar por el abandono del campo y culpó a los anteriores gobiernos.

“Comprendemos que hay una situación de dolor y de abandono porque en los últimos gobiernos no se le dio prioridad a toda la zona sur. En ese entendido tenemos que venir mucho más y yo creo que eso es lo que la población de Puno y la región van a ir viendo de parte nuestra”, precisó y prometió regresar a Puno.