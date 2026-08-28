Diputado Christian Aranda sí difundió el nombre de una paciente que iba a ser sometida a un aborto terapéutico y luego eliminó la publicación

LO FALSO:

Christian Aranda aseguró que nunca publicó el nombre de la paciente vinculada al aborto terapéutico y que el documento sin censura fue filtrado por terceros.

LO VERDADERO:

Capturas difundidas por usuarios y una imagen conservada por el periodista Cristian Rebosio muestran una versión del documento publicado sin censura por el diputado.

Una búsqueda inversa permitió localizar publicaciones eliminadas de las cuentas de Aranda en X y Facebook. Google aún conserva una vista previa de una de ellas, en la que se aprecia el documento sin censura.

En medio de la polémica por la intervención del diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, en un caso relacionado con un aborto terapéutico, el parlamentario negó haber difundido información que permitiera identificar a la paciente afectada. Según su versión, el oficio que compartió en sus redes sociales tenía el nombre debidamente censurado para proteger su identidad y la versión sin censura habría sido filtrada posteriormente por terceros.

Sin embargo, esta versión es falsa. La evidencia recopilada muestra que Aranda difundió inicialmente una versión del documento en la que el nombre de la paciente era visible. Posteriormente, eliminó esa publicación y volvió a compartir el oficio, esta vez con la identidad de la mujer censurada.

¿Cómo inició el caso?

La polémica se originó luego de que el diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, interviniera en un caso relacionado con un procedimiento de aborto terapéutico al que iba a ser sometida una paciente en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay. En el Perú, esta práctica es legal desde 1924 y está regulada mediante protocolos que establecen las condiciones para su aplicación.

A través de un oficio fechado el 24 de agosto de 2026, Aranda solicitó al hospital información sobre la evaluación médica, el diagnóstico, los exámenes realizados, la junta médica y otros documentos vinculados con el caso, cuestionando la realización del procedimiento. En el documento, además, advirtió que, de encontrar alguna irregularidad, adoptaría acciones legales y pondría los hechos en conocimiento del Ministerio Público.

El diputado compartió el oficio en sus redes sociales, lo que generó cuestionamientos debido a que el documento contenía información personal y médica de la paciente. Ante las críticas, Aranda negó haber difundido datos personales y aseguró que la versión que publicó tenía el nombre debidamente censurado para proteger su identidad de la gestante. Asimismo, sostuvo que el documento sin censura que posteriormente circuló habría sido filtrado por terceros.

Evidencias conservadas en redes muestran que Aranda publicó el documento sin censura

Uno de los primeros en cuestionar la versión del diputado fue el periodista Cristian Rebosio, quien afirmó que Aranda sí había difundido los datos personales de la paciente. Para respaldar su afirmación, compartió en X una imagen del oficio sin censura, cuyo nombre él mismo cubrió, y señaló que había obtenido el documento de la cuenta del parlamentario.

Publicación del periodista Cristian Rebosio. Foto: X

Aranda, por su parte, mantuvo su versión en publicaciones posteriores. Mientras tanto, distintos usuarios de X difundieron capturas de pantalla de la publicación que el diputado habría eliminado. En ellas se observa una versión del mismo oficio compartido por el diputado de Renovación Popular, sin ningún tipo de censura en la zona donde aparece el nombre de la paciente. Estas capturas coinciden con la versión del documento que Rebosio afirmó haber conservado y posteriormente difundido.

Captura del post eliminado compartida por un usuario. Foto: X

Captura compartida por un usuario que muestra la publicación del diputado sin ningún tipo de censura. Foto: X

La publicación eliminada aún deja rastros

Para comprobar el origen de estas capturas, se realizó una búsqueda inversa de la imagen del documento. El rastreo permitió localizar dos enlaces correspondientes a publicaciones de las cuentas de Aranda en X y Facebook que actualmente figuran como eliminadas.

Publicaciones eliminadas por el diputado. Fotos: Facebook / X | Composición: LR

Aunque las publicaciones fueron eliminadas, Google todavía conserva una vista previa de una de ellas. Esta miniatura permite comprobar que la imagen asociada al enlace corresponde al mismo documento que circuló durante la polémica. Además, pese a la baja resolución de la vista previa, se distingue claramente que el área del documento donde aparece el nombre de la paciente no está cubierta, difuminada ni presenta algún otro elemento de censura. La fecha asociada a esta publicación también coincide con la cronología de los hechos y con el momento en que se produjo la controversia, lo que refuerza que se trata del documento difundido en ese contexto.

Vista previa de la publicación eliminada que Google aún conserva en sus resultados. Foto: Google

El nombre no está censurado en el post original. Fotos: Google / X | Composición: LR

Además, fue posible encontrar rastros de la publicación original a través de uno de los usuarios que respondió al tuit cuando este todavía se encontraba disponible. El contenido de su respuesta hace referencia al oficio en cuestión, lo que permite establecer que la publicación eliminada estaba relacionada con el mismo documento. Aunque el tuit original ya no está disponible, la respuesta permanece en la plataforma y conserva el vínculo con la publicación eliminada.

Usuario de X responde al tuit eliminado por el diputado. Foto: X

Este registro contradice la afirmación de Aranda de que siempre publicó el documento con la identidad de la paciente protegida y que la versión sin censura surgió únicamente por una filtración. La evidencia recopilada muestra que el parlamentario difundió inicialmente una versión del oficio en la que el nombre de la paciente era visible, luego eliminó esa publicación y posteriormente compartió una nueva versión con la identidad censurada.

Conclusión

En conclusión, es falso que Christian Aranda nunca haya difundido el nombre de la paciente vinculada al caso de aborto terapéutico. Las capturas, el registro conservado por el periodista Cristian Rebosio y los rastros digitales de publicaciones eliminadas muestran que el parlamentario difundió inicialmente el documento sin censurar su identidad y posteriormente lo eliminó para compartir una nueva versión con el nombre oculto. Esto no solo contradice su versión sobre una supuesta filtración, sino que también cuestiona su actuación al hacer pública información personal y médica relacionada con un procedimiento de carácter reservado.