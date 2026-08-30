Fujimori busca derogar ley que crea el Colegio de Artistas, pese a que Fuerza Popular la respaldó

Fujimori llama a derogar una ley que fue apoyada por sus congresistas | Composición: LR.

Fujimori llama a derogar una ley que fue apoyada por sus congresistas | Composición: LR.

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El Gobierno de Keiko Fujimori busca derogar una ley con pasado naranja. Se trata de la Ley N.° 32645, Ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP), que fue aprobada por el Congreso pasado con el aval de buena parte de la bancada de Fuerza Popular. En el proyecto de ley por el cual el Poder Ejecutivo ha pedido la delegación de ciertas facultades legislativas, la derogación de este colegio aparece como uno de los puntos a abordar en materia de simplificación burocrática.

La fórmula legislativa entregada por el Gobierno señala que, con la derogación del CPAP, se dictarán "las disposiciones complementarias y transitorias necesarias para regular los efectos derivados de su derogación". Esto hace referencia al cierre de la Comisión Organizadora que se creó para la implementación de este colegio profesional.

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El proyecto de ley que creó esta institución fue presentado a finales del periodo congresal pasado por miembros de la bancada de Perú Libre. Sin embargo, contó con el voto favorable de 13 congresistas de Fuerza Popular. Entre ellos destacan nombres que hoy son parte de las bancadas naranjas de ambas cámaras, como Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo, Nilza Chacón, Auristela Obando y Patricia Juárez, entre otros.

Aunque se presentó como una medida para "profesionalizar" el sector, la Ley N.° 32645 fue aprobada sin consultar a la comunidad cultural, y su principal falla radica en el requisito obligatorio de contar con título universitario o técnico para colegiarse, lo que deja fuera a numerosos artistas autodidactas o que no culminaron su titulación. Como respuesta, actores, dramaturgos, músicos y cineastas protestaron contra la fórmula aprobada por el Congreso.

La norma también fue cuestionada por una de sus disposiciones complementarias, que impedía integrar o dirigir colegios profesionales a quienes se encuentren inhabilitados para ejercer funciones públicas. La ley fue promulgada por el ahora senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, quien, en su función de entonces como presidente del Congreso, la promulgó ante la inacción del entonces mandatario José María Balcázar.

Ministro de Cultura a favor de la derogación

Anteriormente, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, había anunciado que la creación de este colegio profesional tenía "los días contados". En una conferencia previa, el ministro afirmó que el Ejecutivo coincidía con las asociaciones de artistas que señalaban que la creación de esta institución era innecesaria.

"Me da la impresión, por lo que yo he conversado con diferentes legisladores, que en esto va a haber unanimidad. En esto el gremio de artistas debería sentirse tranquilo. Cualquiera sea la fórmula final, hay unanimidad al respecto. Así que esta ley tiene los días contados. Seguramente va a ser derogada muy pronto", señaló.

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No es la única ley con pasado fujimorista que critica el Gobierno

El sector cultural no es el único que ahora enfrenta problemas por leyes aprobadas en el pasado con aval fujimorista. El Gobierno de Keiko Fujimori también ha reportado inconvenientes similares en materia de seguridad interna. César Astudillo, ministro del Interior, señaló que no se podía remover al actual comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, debido a la Ley N.° 31570, la cual establece que el jefe de la policía debe permanecer en el cargo por dos años y no puede ser removido hasta cumplirlos.

La ley —proveniente también del Congreso pasado— tuvo un amplio respaldo del bloque fujimorista de entonces. David Jiménez, Alejandro Aguinaga, Mery Infantes, Rosangella Barbarán, Martha Moyano, Auristela Obando, Patricia Juárez y César Revilla son algunos de los nombres que apoyaron la creación de esa norma.

Pese a que Astudillo señaló que esa norma impedía la remoción de Arriola del cargo y que presentarían un proyecto para modificarla, el pedido de facultades delegadas que ha realizado el Ejecutivo al Legislativo no menciona en ninguna parte la posibilidad de modificar esta norma.