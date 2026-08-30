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ANGR exige respetar el proceso de descentralización como una política de estado permanente e irreversible

Ante las declaraciones del ministro de Salud en la ciudad de Pucallpa donde señaló que la “descentralización no funcionó y que la educación y salud tienen que regresar a Lima central”.

Los gobernadores regionales rechazan declaraciones del ministro de Salud.
Los gobernadores regionales rechazan declaraciones del ministro de Salud.
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Los gobernadores regionales rechazamos firmemente las declaraciones del ministro de Salud, Luis Dyer, quien plantea que las funciones de salud y educación deben retornar a la administración central.                                                                                                        

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La descentralización es una política de Estado reconocida por la Constitución Política del Perú y constituye una forma democrática de gobernar el país. Su fortalecimiento permite acercar el Estado a los ciudadanos y contribuir al cierre de brechas territoriales.

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Por ello, cualquier intento de recentralizar funciones contradice el carácter permanente e irreversible del proceso de descentralización. Es necesario precisar, además, que importantes decisiones en materia de infraestructura de salud y educativa, así como los requisitos para la contratación de personal especializado, continúan dependiendo del Gobierno Nacional.

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Programas como PRONIS y PRONIED concentran la formulación y ejecución de grandes inversiones y ello sigue siendo competencia del Ministerio de Salud (Minsa) y Ministerio de Educación (Minedu).

Desde la ANGR queremos reafirmar que la descentralización es la forma más democrática de gobernar el país, de manera equitativa y transparente, lo que viene permitiendo cerrar las brechas territoriales de diversos servicios del Estado.                                                                                                   

Por ello, invocamos al ministro de Salud a ejercer plenamente la rectoría de su sector, estableciendo políticas y estrategias que garanticen a todos los peruanos el acceso a servicios de salud pública de calidad.

El camino no es debilitar la descentralización, sino fortalecerla mediante una efectiva articulación entre los tres niveles de gobierno

El Perú no es solo Lima. La descentralización no es el problema y volver al centralismo no puede ser una solución.                                                                                                    

El Perú se construye desde sus pueblos, sus provincias y sus regiones.

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