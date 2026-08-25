PRONIS garantiza la continuidad de la atención durante la construcción de nuevos establecimientos de salud

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El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) del Ministerio de Salud (Minsa) implementa infraestructuras de contingencia para asegurar que los servicios de salud continúen funcionando durante la construcción de nuevos establecimientos, cuando las características del proyecto requieren el traslado temporal de la atención.

Estas infraestructuras se implementan principalmente cuando la nueva edificación debe construirse en el mismo terreno donde funciona el establecimiento actual. En estos casos, antes de intervenir o demoler la infraestructura existente, los servicios son trasladados temporalmente a ambientes acondicionados para mantener la atención a la población.

Dependiendo de las características y necesidades de cada proyecto, la infraestructura de contingencia puede albergar la totalidad de los servicios o únicamente aquellos que requieren ser reubicados. Este último es el caso de proyectos como el Hospital Simón Bolívar, en Cajamarca, y el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Lima, cuyas contingencias han sido previstas para determinados servicios. En cualquiera de estos escenarios, la atención a la población se mantiene mientras avanzan las obras.

Para ello, primero se habilitan los ambientes temporales y luego se trasladan los servicios, equipos y mobiliario que correspondan. Una vez que estos se encuentran operativos, se liberan las áreas necesarias para continuar con la construcción de la nueva infraestructura. Al culminar la obra principal, la atención se brindará en las nuevas instalaciones.

Proyectos como el Hospital Simón Bolívar en Cajamarca y el Hospital Nacional Sergio E. Bernales en Lima cuentan con contingencias. Foto: difusión.

Por su carácter temporal, el diseño y acondicionamiento de las infraestructuras de contingencia responden a las necesidades de los servicios que serán trasladados y a las condiciones previstas en cada proyecto, cumpliendo con la normativa aplicable para su funcionamiento.

Los terrenos utilizados para su implementación pueden corresponder al propio establecimiento o a espacios facilitados por entidades públicas, como gobiernos locales o direcciones regionales de salud. Una vez culminada la obra principal, el destino de estos ambientes se determina de acuerdo con las características y condiciones de cada proyecto.

Un ejemplo es la infraestructura de contingencia implementada como parte del proyecto del Hospital de Bambamarca, en Cajamarca, que actualmente se encuentra en funcionamiento y permite mantener la atención mientras avanza la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria.

De esta manera, el PRONIS contribuye a que la modernización de los establecimientos de salud avance sin interrumpir la atención a la población durante el desarrollo de las obras.