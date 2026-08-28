Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.
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La séptima fecha del Torneo Clausura 2026 arranca este fin de semana. Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en Matute, mientras que Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la jornada en el estadio Miguel Grau del Callao.
Por su parte, Universitario de Deportes, uno de los candidatos a ganar el Clausura, deberá viajar a la altura de Cajamarca para medir fuerzas ante UTC en uno de los primeros duelos del sábado en el campeonato.
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Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
|Puestos
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1.
|Deportivo Garcilaso
|6
|+6
|13
|2.
|Universitario
|6
|+4
|13
|3.
|Alianza Lima
|6
|+4
|12
|4.
|Sport Boys
|6
|+6
|11
|5.
|Melgar
|6
|+4
|11
|6.
|Sporting Cristal
|6
|+3
|10
|7.
|Atlético Grau
|6
|+2
|10
|8.
|Alianza Atlético
|6
|0
|10
|9.
|Cusco FC
|6
|+2
|9
|10.
|Comerciantes Unidos
|6
|+2
|8
|11.
|Juan Pablo II
|6
|+2
|8
|12.
|CD Moquegua
|6
|0
|7
|13.
|Sport Huancayo
|6
|-2
|7
|14.
|Los Chankas
|6
|-6
|7
|15.
|FC Cajamarca
|6
|-4
|4
|16.
|Cienciano
|6
|-7
|4
|17.
|ADT Tarma
|6
|-8
|2
|18.
|UTC*
|6
|-8
|-3
Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Alianza Lima
|23
|+26
|52
|2. Universitario
|23
|+13
|42
|3. Los Chankas
|23
|-2
|41
|4. Melgar
|23
|+13
|39
|5. Deportivo Garcilaso
|23
|+9
|39
|6. Cienciano
|23
|+5
|37
|7. Cusco FC
|23
|-1
|36
|8. Alianza Atlético
|23
|+2
|31
|9. Sporting Cristal
|23
|+1
|29
|10. Comerciantes Unidos
|23
|0
|29
|11. Sport Boys*
|23
|+2
|27
|12. Atlético Grau
|23
|-4
|26
|13. CD Moquegua
|23
|-7
|25
|14. Juan Pablo II
|23
|-16
|24
|15. Sport Huancayo
|23
|-12
|23
|16. ADT*
|23
|-7
|21
|17. FC Cajamarca*
|23
|-9
|20
|18. UTC*
|23
|-13
|10
- Club UTC, sanción de deducción de diez (15) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
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Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1
Viernes 28 de agosto
- Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca | Hora: 3.00 p. m.
Sábado 29 de agosto
- Los Chankas vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.
- UTC vs Universitario | Hora: 3.30 p. m.
- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso | Hora: 7.30 p. m.
Domingo 30 de agosto
- CD Moquegua vs Alianza Atlético | Hora: 11.00 a. m.
- ADT vs Sport Huancayo | Hora: 1.15 p. m.
- Sport Boys vs Sporting Cristal | Hora: 3.30 p. m.
- Cienciano vs Cusco | Hora: 7.00 p. m.
Lunes 31 de agosto
- Atlético Grau vs Melgar | Hora: 3.00 p. m.