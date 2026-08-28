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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto y qué clubes pelean la baja en el Acumulado.

Alianza Lima, Universitario, Deportivo Garcilaso y Sport Boys luchan por el liderato del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima, Universitario, Deportivo Garcilaso y Sport Boys luchan por el liderato del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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La séptima fecha del Torneo Clausura 2026 arranca este fin de semana. Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en Matute, mientras que Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la jornada en el estadio Miguel Grau del Callao.

Por su parte, Universitario de Deportes, uno de los candidatos a ganar el Clausura, deberá viajar a la altura de Cajamarca para medir fuerzas ante UTC en uno de los primeros duelos del sábado en el campeonato.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PuestosClubPJDFPuntos
1.Deportivo Garcilaso6+613
2.Universitario6+413
3.Alianza Lima6+412
4.Sport Boys6+611
5.Melgar6+411
6.Sporting Cristal6+310
7.Atlético Grau6+210
8.Alianza Atlético6010
9.Cusco FC6+29
10.Comerciantes Unidos6+28
11.Juan Pablo II6+28
12.CD Moquegua607
13.Sport Huancayo6-27
14.Los Chankas6-67
15.FC Cajamarca6-44
16.Cienciano6-74
17.ADT Tarma6-82
18.UTC*6-8-3

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.

EquipoPJDFPuntos
1. Alianza Lima23+2652
2. Universitario23+1342
3. Los Chankas23-241
4. Melgar23+1339
5. Deportivo Garcilaso23+939
6. Cienciano23+537
7. Cusco FC23-136
8. Alianza Atlético23+231
9. Sporting Cristal23+129
10. Comerciantes Unidos23029
11. Sport Boys*23+227
12. Atlético Grau23-426
13. CD Moquegua23-725
14. Juan Pablo II23-1624
15. Sport Huancayo23-1223
16. ADT*23-721
17. FC Cajamarca*23-920
18. UTC*23-1310
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (15) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

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Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1

Viernes 28 de agosto

  • Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca | Hora: 3.00 p. m.

Sábado 29 de agosto

  • Los Chankas vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.
  • UTC vs Universitario | Hora: 3.30 p. m.
  • Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso | Hora: 7.30 p. m.

Domingo 30 de agosto

  • CD Moquegua vs Alianza Atlético | Hora: 11.00 a. m.
  • ADT vs Sport Huancayo | Hora: 1.15 p. m.
  • Sport Boys vs Sporting Cristal | Hora: 3.30 p. m.
  • Cienciano vs Cusco | Hora: 7.00 p. m.

Lunes 31 de agosto

  • Atlético Grau vs Melgar | Hora: 3.00 p. m.
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