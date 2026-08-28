Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

Alianza Lima, Universitario, Deportivo Garcilaso y Sport Boys luchan por el liderato del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR

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La séptima fecha del Torneo Clausura 2026 arranca este fin de semana. Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en Matute, mientras que Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la jornada en el estadio Miguel Grau del Callao.

Por su parte, Universitario de Deportes, uno de los candidatos a ganar el Clausura, deberá viajar a la altura de Cajamarca para medir fuerzas ante UTC en uno de los primeros duelos del sábado en el campeonato.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Puestos Club PJ DF Puntos 1. Deportivo Garcilaso 6 +6 13 2. Universitario 6 +4 13 3. Alianza Lima 6 +4 12 4. Sport Boys 6 +6 11 5. Melgar 6 +4 11 6. Sporting Cristal 6 +3 10 7. Atlético Grau 6 +2 10 8. Alianza Atlético 6 0 10 9. Cusco FC 6 +2 9 10. Comerciantes Unidos 6 +2 8 11. Juan Pablo II 6 +2 8 12. CD Moquegua 6 0 7 13. Sport Huancayo 6 -2 7 14. Los Chankas 6 -6 7 15. FC Cajamarca 6 -4 4 16. Cienciano 6 -7 4 17. ADT Tarma 6 -8 2 18. UTC* 6 -8 -3

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Universitario, Los Chankas y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.

Equipo PJ DF Puntos 1. Alianza Lima 23 +26 52 2. Universitario 23 +13 42 3. Los Chankas 23 -2 41 4. Melgar 23 +13 39 5. Deportivo Garcilaso 23 +9 39 6. Cienciano 23 +5 37 7. Cusco FC 23 -1 36 8. Alianza Atlético 23 +2 31 9. Sporting Cristal 23 +1 29 10. Comerciantes Unidos 23 0 29 11. Sport Boys* 23 +2 27 12. Atlético Grau 23 -4 26 13. CD Moquegua 23 -7 25 14. Juan Pablo II 23 -16 24 15. Sport Huancayo 23 -12 23 16. ADT* 23 -7 21 17. FC Cajamarca* 23 -9 20 18. UTC* 23 -13 10

Club UTC, sanción de deducción de diez (15) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1

Viernes 28 de agosto

Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca | Hora: 3.00 p. m.

Sábado 29 de agosto

Los Chankas vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.

UTC vs Universitario | Hora: 3.30 p. m.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso | Hora: 7.30 p. m.

Domingo 30 de agosto

CD Moquegua vs Alianza Atlético | Hora: 11.00 a. m.

ADT vs Sport Huancayo | Hora: 1.15 p. m.

Sport Boys vs Sporting Cristal | Hora: 3.30 p. m.

Cienciano vs Cusco | Hora: 7.00 p. m.

Lunes 31 de agosto