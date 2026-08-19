Ministros asisten a la Cámara de Diputados para exponer su plan de trabajo en medio de cuestionamientos y tensiones

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Luis Galarreta, titular del Consejo de Ministros asistirá este 20 de agosto a la Cámara de Diputados para presentar el plan de trabajo formulado para el inicio de este nuevo gobierno. La solicitud para participar del Pleno de la Cámara Baja fue enviado al presidente de este espacio, Óscar Reto Otero. La sesión, propuesta para iniciar este jueves a las 10.30 a. m., dará inicio luego de cuestionamientos y tensiones entre los distintos titulares de las carteras.

Si bien esta vez el gabinete ministerial no necesitará el voto de confianza del Parlamento —producto de la modificación constitucional ocurrida durante el quinquenio pasado—, Galarreta decidió hacerse presente en línea con el artículo 130 de la Constitución Política del Perú. Este artículo indica que dentro de los 30 primeros días de gobierno, debe presentarse el Consejo de Ministros para exponer las acciones que tomarán desde el Ejecutivo.

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El primer ministro señaló que mantiene esperanzas de que se comunique adecuadamente su plan de trabajo: "Buscamos que cada peruano conozca con claridad los ejes de trabajo de este Gabinete. No se trata de un simple trámite, sino del compromiso de articular medidas que de verdad lleguen a los hogares y alivien su economía"

De cara a esta presentación, distintos movimientos se dan. Fuentes indicaron a este diario que en el transcurso del 19 de agosto, diputados de Fuerza Popular fueron vistos coordinando con el ministro de Trabajo, Juan Sheput. Al respecto, el ministro no se ha pronunciado.

Polémicas y contradicciones

El Consejo de Ministros no llega impoluto ante las críticas. Tras más de 20 días de gobierno, las primeras polémicas han golpeado a las carteras de Cultura y Justicia. Los ministros Alberto Beingolea y Ernesto Álvarez Miranda han terminado enfrascados en una discusión por el control del Lugar de la Memoria (LUM), el museo que reproduce hechos históricos del Conflicto Armado Interno que azotó al Perú entre 1980 y el 2000.

Álvarez Miranda se pronunció asegurando que el LUM debería estar bajo el control de su cartera: "No sé por qué el LUM está en el ámbito Cultura. Debería estar en Justicia porque la lucha antiterrorista no tuvo nada de cultural", declaró en una entrevista en Caretas.

En respuesta, Beingolea señaló que esta opinión no tiene porque ser tomada como una transferencia anunciada: "Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia (LUM) está dentro del sector cultura y no tengo nada que opinar al respecto. (...) No se trata de ceder, simplemente hay una opinión y respeto todas las opiniones. Lo único que tengo que decir es que los museos son parte de las funciones del Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde: los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura; lo demás son opiniones, todas respetables, no hay ninguna fisura", apuntó.

De otro lado, el gabinete ministerial también se contradice entre sí. Elmer Cuba, ministro de Economía, afirmó recientemente que la fusión de ministerios no está descartada en el debate ministerial del nuevo gobierno fujimorista. Las declaraciones han sido polémicas para los parlamentarios: mientras Fuerza Popular y Renovación Popular se muestran a favor, representantes de Ahora Nación señalaron que no resultaría positivo.

Las declaraciones de Cuba parecen contradecir lo afirmado por Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego sobre el tema. Vinelli llegó a afirmar que, si bien se presentarán reformas pensadas en agilizar el Estado, no se tiene pensado llamar a la eliminación de ministerios.

Diputados piden acciones inmediatas al gobierno

La presentación no contará solo con la participación de los ministros. Los diputados también podrán intervenir. Se sabe que los minutos de participación serán distribuidos proporcionalmente al número de diputados presentes en cada bancada.

En Renovación Popular, una bancada que ha mostrado cierta cercanía al fujimorismo, el diputado Frank Krklec señaló a este medio que las acciones mostradas hasta el momento por el gobierno de Keiko Fujimori no han respondido a las expectativas. Krklec indicó que espera novedades sobre acciones a tomar relacionadas a materias como el Fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana.

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"Me gustaría que aterrice y nos diga medidas claras y específicas sobre que se piensa hacer en seguridad ciudadana. Hasta el momento, no se ve una estrategia integral sobre el tema. Veo que se ha sacado a algunos militares a patrullar en las calles con fusiles, se ha puesto a algunos militares y policias para subir a buses; pero no se ve una estrategia integral y eso nos preocupa mucho, porque ya es algo que se vio en administraciones anteriores sin resultados. Por otro lado, la atención urgente al Fenómeno de El Niño no muestra medidas de parte del Gobierno. Se necesita una reacción rápida para atender a los damnificados y acelerar la reestructuración", señaló.

El diputado César Holguín, vocero de la bancada de Ahora Nación, señaló que las prioridades del grupo parlamentario van alrededor de la presentación de acciones de respuesta rápidas para mitigar el efecto de la delincuencia organizada.

"En este momento lo fundamental es emplazar a atender con carácter de urgencia la petición del sector de Transporte por el tema de la inseguridad. Es una posición general que tenemos tanto en senadores como en diputados hasta el momento", indicó. Además, soslayó que, de no darse resultados en esta gestión, podrían considerar la interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Juntos por el Perú, principal bancada opositora, también hizo llegar sus críticas. La diputada Catherin Palomino criticó las primeras acciones llevadas a cabo por el gobierno fujimorista.

“La democracia implica escuchar, y eso haremos. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Los peruanos vemos que las extorsiones y las muertes son incontrolables, que la canasta familiar aumenta de precio y que hay paros; mientras tanto, hay ministros con conflictos de intereses, que recién se enteran de que los hospitales son un caos, que se mantienen a los mismos funcionarios ineficientes y que las recetas son las mismas: subsidios temporales y estados de emergencia”, indicó.

Además, tuvo críticas directas para la gestión gubernamental de Fujimori: “No tenemos mayores expectativas y, más bien, confirmamos una evidencia: un gobierno improvisado, sin estrategia ni un plan de gobierno real. Lo peor es que parece no haber ánimo de enmienda, pues la señora Fujimori, quien ha tenido 20 años de preparación para gobernar, con financiamiento público incluido, ahora dice que no le pueden pedir resultados en poco más de 15 días de gobierno. El panorama pinta muy mal”