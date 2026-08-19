Congreso: Comisión de Ética aprueba que sus integrantes informen sobre antecedentes

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La Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad que sus integrantes entreguen sus antecedentes penales y judiciales, investigaciones o suspensiones que hayan tenido durante el ejercicio de sus funciones antes de ingresar al Parlamento.

El pedido fue realizado por el diputado de Renovación Popular, Javier Cipriani, quien sostuvo que la información permitirá evaluar la idoneidad de los integrantes de la mencionada comisión. Asimismo, señaló que otro de los objetivos es garantizar que quienes evalúan la conducta de los demás legisladores también actúen con el ejemplo.

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"Quisiera precisar que los miembros de la Comisión de Ética debemos tener una conducta y unos antecedentes intachables. En tal sentido, el propio Reglamento del Congreso señala que no pueden integrar la Comisión de Ética los parlamentarios que tengan procesos penales o quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de sus funciones. Por ello, debemos evaluar quiénes integran esta comisión. La Comisión de Ética no solo debe actuar con imparcialidad, sino también transmitir confianza a los ciudadanos", argumentó durante la sesión de instalación del grupo de trabajo.

Al respecto, el congresista Edwin Espinoza (Buen Gobierno) señaló que la idoneidad de los integrantes de la Comisión de Ética debió ser evaluada previamente por las propias bancadas. Asimismo, recalcó que las únicas causales para retirar a un miembro de dicha comisión son que su bancada lo expulse o que este presente su renuncia.

En ese sentido, añadió que se generaría un precedente si se llega a solicitar el retiro de uno de los miembros. Por ese motivo, le pidió a la secretaría técnica una opinión.

Sobre el tema, la secretaria mencionó que el Reglamento del Congreso estipula que los integrantes de Ética cuentan con una protección especial. "Es responsabilidad del grupo parlamentario, cuando propone al diputado, verificar todos estos hechos para poder proponer qué persona puede permanecer. Fijar un acuerdo sería legislar sobre algo que ya está legislado y el Reglamento señala las dos causales; ya es decisión de ustedes someterlo a votación", explicó.

La votación

Los miembros de la Comisión de Ética que votaron a favor del pedido de Cipriani fueron el mismo representante de Renovación Popular, Harvey Colchado (Ahora Nación), Edwin Espinoza (Buen Gobierno), Henry Albañil Carmona (Cívico Obras), Jessica Pérez Quispe (Juntos por el Perú), Mery Infantes (Fuerza Popular).