Ministro de Vivienda se reunió con “Cholo Dolmos”, exrecluso acusado por extorsión

El ‘Cholo Dolmos’, y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, también coincidieron en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Arequipa. Foto: Facebook Ramos Dolmos

El ‘Cholo Dolmos’, y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, también coincidieron en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Arequipa. Foto: Facebook Ramos Dolmos

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González, sostuvo reuniones con el dirigente de un sector de los trabajadores de la construcción civil, Augusto Ramos Dolmos, conocido como 'Cholo Dolmos', con antecedentes por varios delitos y por haber estado en prisión por extorsión.

'Cholo Dolmos' participó, como presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción Civil (Conatracc), en los encuentros con el ministro Arnillas.

TE RECOMENDAMOS MML DEFIENDE TRENES DE PORKY Y CANDIDATOS A SURCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Consultado por La República, Augusto Ramos Dolmos confirmó las entrevistas en la oficina del ministro Arnillas. En cambio, los encargados de prensa del titular de Vivienda y Construcción no respondieron a las preguntas de este diario, como la siguiente: ¿Cómo explica que en plena lucha contra la extorsión, reciba en su despacho ministerial a un imputado por dicho delito?

El registro de visitas del ministro de Vivienda consigna que 'Cholo Dolmos' se reunió con Mauricio Arnillas.

El sábado 1 de agosto, apenas cuatro días después de asumir como titular de Vivienda, Arnillas recibió a Augusto Ramos Dolmos.

Una simple búsqueda en la web permite encontrar información sobre los antecedentes de 'Cholo Dolmos'.

El encuentro duró una hora y 42 minutos.

La reunión del primero de agosto entre el Cholo Dolmos y el ministro Mauricio Arnillas es la única que figura en el registro de visitas del Ministerio de Vivienda. Foto: Facebook Ramos Dolmos

Citas sin registro

Según dijo 'Cholo Dolmos' a este periódico, durante la entrevista se abordaron diferentes situaciones que se presentan en las obras de saneamiento y construcción, especialmente de obras públicas.

“El primero de agosto nos hemos reunido con el ministro de Vivienda y también con su equipo. Le hicimos llegar nuestra preocupación como trabajadores, por ejemplo, en Sedapal, el programa de agua segura para Lima y Callao, el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y otros. Es que están poniendo trabas a los consorcios empresariales, penalizándolos sin razón”, declaró Ramos.

Pero el encuentro del sábado 1 de agosto no fue el único.

A través de Facebook, el Cholo Dolmos publicó una fotografía junto al ministro de Vivienda, como registro de una nueva reunión de trabajo. Foto: Facebook Ramos Dolmos

El 'Cholo Dolmos' indicó a La República que al día siguiente, el domingo 2 de agosto, volvió a encontrarse con el ministro Arnillas. Pero esta segunda reunión no figura en el reporte de visitas del Ministerio de Vivienda.

Según el dirigente, la cita se produjo alrededor de las 10.00 a. m. y participaron dirigentes de Conatracc y representantes de Villa María del Triunfo y Chorrillos.

“El domingo dos de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, nos reunimos nuevamente la Conatracc, el presidente gestor, Carlos Chávez, y el compañero Cajas de Chorrillos. Se conversaron ahí (con el ministro Mauricio Arnillas) todos estos temas (porque) los funcionarios de Sedapal y del PAS ponen 50 mil trabas y lo que buscan es paralizar las obras y no sabemos por qué razón”, arguyó “Cholo Dolmos”.

El tercer encuentro ocurrió el jueves 13 de agosto. Ese día, Augusto Ramos Dolmos publicó en Facebook una fotografía junto al ministro Arnillas después de participar en una conferencia de prensa en la Cámara de Comercio de la Región Arequipa.

En menos de dos semanas, desde el inicio de la gestión de Arnillas, ambos tuvieron dos reuniones que el dirigente describe como encuentros de trabajo y una aparición conjunta en Arequipa.

Sucamec le negó a "Cholo Dolmos" licencia para portar armas debido a su condena por extorsión. Foto: Sucamec

PUEDES VER: Dos reclusos son sospechosos de ordenar el asesinato de abogada

Una historia sombría

El 15 de febrero de 1997, el dirigente acusado de extorsión fue ingresado en el penal de Lurigancho tras ser sentenciado por el Juzgado Penal de Lima, para cumplir una condena de ocho años de prisión.

Al 'Cholo Dolmos' se le atribuyó exigir presuntamente a nombre del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) la suma de US$100 mil para dejar en libertad al exembajador Morita Aoki, cuando este se encontraba secuestrado en la residencia japonesa, en 1997.

Augusto Ramos estuvo en la cárcel dos años y 37 días.

Una reciente búsqueda de antecedentes policiales detectó que el 'Cholo Dolmos' cuenta con dos denuncias.

La primera corresponde al 5 de agosto de 2018 y está relacionada con una imputación por violación de la libertad del trabajo.

Según el atestado policial, tres trabajadores de una obra en Independencia denunciaron que fueron obligados a pertenecer al Comité de Obra San Juan Bautista, asociado a la Fenatracc (Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil del Perú), una organización sindical vinculada con la Conatracc que preside el 'Cholo Dolmos'.

El propósito era descontar a los trabajadores S/ 10 semanales por laborar en la obra. Era un “cupo” encubierto.

“Los imputados (Augusto Ramos y Brayan Hermoza) presentaron documentación fraudulenta sobre la conformación del comité de obra San Juan Bautista para lograr un acuerdo en cuanto al descuento de S/10 semanales pese a no pertenecer a ningún sindicato y no han firmado autorización alguna para que les descuenten parte de sus remuneraciones", se lee en la denuncia.

'Campaña comunista'

El dirigente sindical en Lima Norte, Alan Otárola Maldonado, fue quien formuló la imputación contra 'Cholo Dolmos' en la Comisaría La Pascana, en Comas.

"Una persona había tocado la puerta fuerte de su domicilio que al momento de salir se percató que había un arreglo floral con una nota con la descripción: 'Loco Alan, vas a

terminar como otros seudos dirigentes, renuncia hijo de puta o tu familia pagará los platos rotos'”, relató Alan Otárola a la policía.

Otárola mencionó directamente a Alfonso Ramos Dolmos.

Consultado sobre las denuncias y sus antecedentes, 'Cholo Dolmos' rechazó las imputaciones.

“Yo no tengo ninguna denuncia por extorsión ni por nada. Yo tengo mis certificados de antecedentes policiales, penales, judiciales, y todos están limpios. Por eso soy dirigente, si no, no podría hacerlo. No sé qué más quiere saber, pero yo ya no le voy a responder más”, señaló el “Cholo Dolmos” a La República.

El dirigente calificó las acusaciones como parte de una campaña en su contra y señaló a sectores de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y al Partido Comunista Peruano (PCP-Unidad) como sus adversarios.

En 2015, 'Cholo Dolmos' pretendió obtener licencia para portar armas. Pero la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), rechazó la petición por sus antecedentes criminales.

“El 28 de enero de 2015, el Jefe del Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial informa a la SUCAMEC que en la base de datos del aludido registro aparece una sentencia a nombre de Augusto Antonio Ramos Dolmos, por la comisión del delito de Extorsión, seguido ante el Cuarto Juzgado Penal de Lima, imponiéndosele Ocho Años de Pena Privativa de la Libertad Efectiva”, señala el documento de SUCAMEC que le negó la petición.