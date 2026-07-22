¿40% de colegios peruanos no tiene agua ni desagüe, como dijo Luis Galarreta?

En una entrevista concedida a Punto Final, el primer vicepresidente electo de Fuerza Popular, Luis Galarreta, sostuvo que “el 40% de los colegios no tiene agua y desagüe” al referirse a las brechas de infraestructura educativa en el país.

Esto es impreciso. Las redes públicas de agua y desagüe no son las mismas. Cifras oficiales muestran que las conexiones al sistema varían. Miles de centros educativos, además, tienen sistemas alternativos a la red pública, como captación de agua de ríos y sistemas de desechos como tanques sépticos.

¿Qué muestran las cifras oficiales sobre el acceso al agua y al desagüe?

El Censo Educativo 2025 del Ministerio de Educación ha evaluado la situación de un total de 53.266 locales educativos públicos. En el caso del servicio de agua, 25.682 locales (48,2%) están conectados a la red pública. Otros 24.795 locales (46,5%) obtienen agua mediante sistemas alternativos, principalmente a través de ríos, acequias, manantiales, pozos, camiones cisterna o sistemas de captación de agua de lluvia. En tanto, 2.789 locales (5,2%) no disponen del servicio. Es decir, más de la mitad de los colegios no tiene acceso a la red pública de agua.

La situación cambia al analizar el desagüe. Solo 19.737 locales (36,9%) cuentan con conexión a la red pública. Por otro lado, 24.457 locales (45,7%) utilizan mecanismos alternativos, como pozos sin tratamiento, tanques sépticos, biodigestores u otros sistemas de evacuación de aguas residuales. Finalmente, 9.291 locales (17,4%) no cuentan con ningún sistema de desagüe. Es decir, más del 60% de los colegios no tiene una conexión al sistema público de desagüe.

Distribución de locales educativos según conexión a agua en 2025

Porcentaje del total de locales educativos a nivel nacional

Estos datos muestran que no existe una única proporción de 40% que describa simultáneamente la situación del agua y el desagüe. Cada servicio presenta una realidad distinta y el propio Ministerio de Educación los mide por separado.

¿Los sistemas alternativos equivalen a tener el servicio?

Para interpretar estas cifras, PerúCheck consultó a César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES). El especialista explicó que la diferencia entre una conexión a la red pública y un sistema alternativo no es únicamente estadística, sino también de calidad del servicio.

“La conexión a la red pública supone un servicio tratado, continuo y regulado. Es el estándar frente al cual conviene evaluar todo lo demás, porque es el que permite garantizar potabilidad, seguridad sanitaria y sostenibilidad en el tiempo”.

Añadió que, bajo la categoría de “sistemas alternativos”, el censo agrupa realidades distintas. Mientras algunas soluciones, como biodigestores y unidades básicas de saneamiento, constituyen alternativas técnicamente adecuadas, otras corresponden a formas de abastecimiento precarias.

“Los sistemas alternativos incluyen abastecimientos claramente precarios, como el agua tomada de río, acequia o manantial sin protección, o el desagüe evacuado a pozo sin tratamiento”, dijo.

Por ello, García considera que afirmar que un colegio “tiene acceso al servicio” únicamente porque utiliza un medio alternativo puede resultar impreciso. “El acceso a agua y saneamiento no es una condición de sí o no, sino una escalera de niveles. Depender de un río o de un pozo sin tratamiento no equivale a contar con el servicio”, añadió.

Asimismo, destacó que la mayor dependencia de estos sistemas alternativos se concentra precisamente en las zonas rurales, donde resulta más difícil garantizar la continuidad, el tratamiento y el mantenimiento del servicio.

La brecha es mayor en las zonas rurales

El informe también evidencia diferencias importantes entre el ámbito urbano y rural. En las zonas urbanas, el 88,6% de los locales educativos tiene conexión a la red pública de agua y el 86,1% dispone de conexión a la red pública de desagüe. En contraste, en el ámbito rural solo el 36,7% de los locales cuenta con agua por red pública y apenas el 22,9% tiene desagüe conectado a la red pública.

En estas zonas, la mayoría de instituciones educativas depende de sistemas alternativos de abastecimiento y saneamiento. Para el agua, el 56,9% utiliza principalmente pilones públicos o sistemas de captación de agua de lluvia. En el caso del desagüe, el 55,7% emplea pozos sin tratamiento, tanques sépticos o biodigestores.

Acceso a servicios básicos en locales educativos públicos del área rural en 2025

Comparación del tipo de conexión para los servicios de agua y desagüe en escuelas rurales (%)

Conclusión

La información oficial no muestra que el 40% de los colegios no tenga agua y desagüe, como dijo el vicepresidente electo Luis Galarreta, sino que presenta indicadores diferentes para cada servicio. Además, son miles los colegios que utilizan sistemas alternativos de abastecimiento y saneamiento, no las redes públicas. Resumir esta realidad en un único porcentaje de 40% no refleja con precisión la situación de los sistemas de agua y desagüe de los colegios peruanos. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación de Galarreta como imprecisa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.