La orquesta hizo un llamado a la presidenta Keiko Fujimori para tomar cartas en el asunto y salvaguardar la seguridad de sus miembros y del público. Foto: captura/Youtube

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Thamara Gómez es la nueva víctima de la inseguridad ciudadana. La cantante piurana vivió un gran susto por su familia, debido a que delincuentes detonaron un explosivo en el frontis de su vivienda, en Sullana, y le dejaron mensajes extorsivos en los que le exigen el pago de S/50.000. Las Estrellas de la Cumbia, su nueva casa musical, no tardó en darle su apoyo en las redes sociales.

“Como orquesta, queremos expresar todo nuestro respaldo y solidaridad con nuestra querida cantante, quien viene siendo víctima de actos de extorsión. Condenamos enérgicamente cualquier forma de amenaza o violencia. Nadie debería vivir con miedo por ejercer su trabajo con dedicación y pasión”, dice parte del comunicado de Las Estrellas de la Cumbia en Facebook.

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Las Estrellas de la Cumbia se solidarizan con Thamara Gómez

El último domingo 2 de agosto, Las Estrellas de la Cumbia no solo condenaron el acto de extorsión contra la casa de Thamara Gómez, sino que también hicieron un llamado a Keiko Fujimori para que tome cartas en el asunto.

Las Estrellas de la Cumbia brindan apoyo a Thamara Gómez, condenando la violencia y animando a las autoridades a investigar este acto delictivo con urgencia.

“Confiamos en las autoridades y asimismo, en nuestra recién electa Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori, para que realicen las investigaciones correspondientes a través de las instituciones competentes, para identificar y sancionar a los responsables”, manifestaron en el escrito.

Finalmente, Las Estrellas de la Cumbia expresaron su respaldo a Thamara Gómez. “Mientras tanto, permaneceremos unidos como equipo, brindándole nuestro apoyo incondicional a nuestra compañera y a su familia. Agradecemos el cariño y la comprensión de nuestro público. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso, siempre priorizando la seguridad y el bienestar de todos los integrantes de nuestra agrupación. La música debe ser un espacio de alegría, no de temor. Unidos somos más fuertes”, concluyeron.