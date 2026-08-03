Presidente de la Corte del Santa supervisa avance de obras en sede judicial de Nepeña

Durante la visita, se reunió con ingenieros, quienes confirmaron que la entrega está prevista para la primera semana de septiembre. Foto: difusión.

Durante la visita, se reunió con ingenieros, quienes confirmaron que la entrega está prevista para la primera semana de septiembre. Foto: difusión.

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El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, doctor Samuel Sánchez Melgarejo, realizó hoy una visita de inspección a los trabajos de acondicionamiento del local donde funcionan los órganos jurisdiccionales del distrito de Nepeña, con el fin de verificar el avance de la obra. Durante el recorrido sostuvo una reunión con los ingenieros residentes, quienes informaron que los trabajos se ejecutan conforme al cronograma establecido y que su entrega está prevista para la primera semana de septiembre.

El titular de la Corte destacó la importancia de realizar un seguimiento permanente a las obras de infraestructura judicial para garantizar espacios adecuados que permitan brindar un servicio de justicia de mayor calidad y en beneficio de la ciudadanía.

La Corte del Santa informa a los usuarios que, mientras culminan los trabajos, la atención se continúa brindando con normalidad en la sede provisional ubicada en Jr. Hipólito Unanue, Mz. D, lote 5, distrito de Nepeña, desde donde jueces y personal jurisdiccional siguen prestando el servicio de administración de justicia.