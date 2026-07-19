Fiscalía pide archivar otro delito contra Cerrón: van dos cargos caídos en caso Antalsis

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El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que apruebe el archivo del delito de cohecho pasivo propio que se le atribuye a Vladimir Cerrón dentro del proceso penal por el caso Antalsis. Se trata del segundo cargo que la Fiscalía busca dejar sin efecto contra el prófugo líder de Perú Libre en menos de tres meses. El primero cayó el 10 de abril, cuando el mismo despacho judicial archivó el delito de colusión agravada que también pesaba sobre el exgobernador de Junín.

El requerimiento de sobreseimiento fue presentado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, entidad a cargo de este proceso. El documento plantea que la evidencia reunida hasta el momento no sustenta continuar con la persecución penal por este cargo específico contra Cerrón.

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El juez Cristóbal Ayala dispuso trasladar el pedido fiscal a todas las partes procesales involucradas en el caso. Estas tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar sus argumentos y objeciones frente al requerimiento de archivo. Una vez vencido ese periodo, el magistrado convocará a una audiencia preliminar de carácter inaplazable, en la que se debatirán los fundamentos de la solicitud antes de emitir una resolución final.

La decisión sobre el cohecho pasivo propio llega tres meses después de que ese mismo juzgado resolviera archivar la colusión agravada. En esa oportunidad, el 10 de abril, Cristóbal Ayala declaró fundado el pedido fiscal por la causal de "sospecha insuficiente" y cerró ese extremo del expediente. Con el nuevo requerimiento, la Fiscalía repite el mismo argumento para el delito de cohecho.

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Lo que todavía enfrenta Cerrón en el caso Antalsis

Pese a los dos pedidos de archivo, a Cerrón le queda un cargo vigente dentro de este proceso: la asociación ilícita para delinquir agravada. Este delito no forma parte del requerimiento de sobreseimiento presentado por la Fiscalía y continúa su curso en el expediente, por lo que el caso Antalsis no se cierra por completo aunque prospere el nuevo pedido de archivo.

Cerrón mantiene la condición de prófugo desde hace meses y no ha comparecido ante las autoridades judiciales que investigan su actuación como exgobernador regional. Su defensa legal ha señalado en declaraciones recientes que aguarda además un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, según sostienen, podría favorecer su situación jurídica en otros procesos que enfrenta.

El desenlace de la audiencia preliminar por el cohecho pasivo propio marcará el siguiente paso del caso Antalsis. Si el juez confirma el sobreseimiento, la Fiscalía perderá dos de los tres delitos con los que inició este proceso contra el líder de Perú Libre y la disputa judicial quedará concentrada en el cargo de asociación ilícita que aún sigue en pie.