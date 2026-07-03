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Sociedad

Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios: destruyen 17 campamentos y bienes de más de S/5 millones

Las fuerzas del orden destruyeron en total 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas durante la acción conjunta con la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Un operativo conjunto en Madre de Dios destruyó 17 campamentos rústicos y bienes de minería ilegal valorados en más de S/5,6 millones, acciones lideradas por el Comando Operacional del Sur.
Un operativo conjunto en Madre de Dios destruyó 17 campamentos rústicos y bienes de minería ilegal valorados en más de S/5,6 millones, acciones lideradas por el Comando Operacional del Sur. | Andina
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Un operativo conjunto ejecutado por las fuerzas del orden en Madre de Dios permitió la destrucción de 17 campamentos rústicos y diversos bienes vinculados a actividades de minería ilegal, valorizados en más de S/5,6 millones.

La intervención se realizó en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, y fue liderada por el Comando Operacional del Sur con participación de efectivos de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

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Bienes incautados por la PNP

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, durante el operativo se destruyeron 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas. Además, se interdictaron cinco motores y 130 metros de alfombra empleada para la extracción ilegal de minerales.

Las autoridades también incautaron 1.400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubos de PVC y 1.400 metros de cable eléctrico, entre otros materiales utilizados en estas actividades ilícitas.

Según precisó el sector Defensa, todo el material fue destruido conforme al marco legal vigente y bajo disposición del Ministerio Público.

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