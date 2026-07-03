Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios: destruyen 17 campamentos y bienes de más de S/5 millones
Las fuerzas del orden destruyeron en total 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas durante la acción conjunta con la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
- Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"
- Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro
Un operativo conjunto ejecutado por las fuerzas del orden en Madre de Dios permitió la destrucción de 17 campamentos rústicos y diversos bienes vinculados a actividades de minería ilegal, valorizados en más de S/5,6 millones.
La intervención se realizó en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, y fue liderada por el Comando Operacional del Sur con participación de efectivos de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI ROMPE SU SILENCIO Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: 8 de cada 10 personas estarán en contacto con el VPH: impulsan campaña contra virus ligado al cáncer en el Perú
Bienes incautados por la PNP
De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, durante el operativo se destruyeron 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas. Además, se interdictaron cinco motores y 130 metros de alfombra empleada para la extracción ilegal de minerales.
Las autoridades también incautaron 1.400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubos de PVC y 1.400 metros de cable eléctrico, entre otros materiales utilizados en estas actividades ilícitas.
Según precisó el sector Defensa, todo el material fue destruido conforme al marco legal vigente y bajo disposición del Ministerio Público.