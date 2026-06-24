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Grupos armados colombianos ya están construyendo centros de entrenamiento en Perú

Patrulla militar peruana ubica y toma el control de un centro clandestino de entrenamiento perteneciente a Comandos de Frontera-Ejército Bolivariano, grupo armado ilegal y disidente de las antiguas Farc. La intervención se realizó en el sector San Belín de Yaricaya, distrito de Teniente Manuel Clavero, provincia del Putumayo, región Loreto.

Campamento clandestino fue hallado en territorio peruano.
Campamento clandestino fue hallado en territorio peruano.
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Fuerzas militares del Perú ubicaron y tomaron el control de un centro clandestino de entrenamiento perteneciente al grupo armado ilegal denominado Comandos de Frontera-Ejército Bolivariano (CDF-EB), en Loreto. Las acciones derivaron en un enfrentamiento armado en el que resultó herido un miembro de la Marina peruana.

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Los CDF-EB son un grupo armado ilegal y disidente de las antiguas Farc que opera principalmente en el departamento colombiano de Putumayo y se extiende hacia las fronteras con Ecuador, Perú y Brasil.

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Surgieron en 2017 como una alianza entre frentes disidentes de las Farc (como las estructuras 32 y 48) y la banda criminal La Constru. Actualmente, integran la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

De acuerdo con acciones de inteligencia del Ejército peruano, controlan las zonas de cultivos ilícitos y las rutas de exportación de cocaína y marihuana hacia el Pacífico y la Amazonía.

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También protegen operaciones de minería ilegal de oro y se financian mediante la extorsión, con medidas de control social que incluyen toques de queda, retenes ilegales, amenazas y asesinatos de líderes sociales.

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El Comando Operacional de la Amazonía (COAM), a través del Comando Unificado Putumayo (CU PUMA), informó que una patrulla militar de la Fuerza de Tarea Unificada Putumayo logró ubicar un centro clandestino de entrenamiento del CDF-EB durante una operación ejecutada en la provincia del Putumayo, región Loreto.

La intervención se realizó el 22 de junio en el sector San Belín de Yaricaya, distrito de Teniente Manuel Clavero, y formó parte de las acciones de control territorial destinadas a combatir las actividades ilícitas de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) y fortalecer la seguridad en la frontera.

Según un comunicado oficial, durante el desplazamiento de la patrulla se identificó un centro de instrucción clandestino utilizado para la preparación y capacitación de integrantes de esta organización criminal en actividades armadas ilegales.

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Al aproximarse al lugar para verificar y asegurar la zona, los efectivos militares fueron atacados con armas de guerra por miembros del grupo ilegal, lo que originó un enfrentamiento armado. Ante la agresión, las Fuerzas Armadas respondieron en legítima defensa y conforme a los protocolos vigentes sobre el uso de la fuerza.

Como resultado de la operación, las fuerzas del orden recuperaron el control del centro de entrenamiento, mientras que los integrantes de la organización armada huyeron hacia áreas de difícil acceso y dejaron abandonada diversa logística y material de interés para las investigaciones y operaciones en curso.

Durante el enfrentamiento, un Oficial de Mar Primero (OM1) de la Marina de Guerra del Perú resultó herido por impacto de proyectil. El militar recibió atención inmediata por parte de los paramédicos de combate y posteriormente fue evacuado al B.A.P. 'Clavero', donde recibió atención médica especializada. Su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

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Las operaciones militares continúan en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables del ataque, neutralizar las amenazas de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de la población del Putumayo.

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Cuatro días antes, el 18 de junio, un total de 99 integrantes del grupo armado no estatal Comandos de Frontera, que forman parte de la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, habían dejado las armas para iniciar su tránsito hacia la vida civil en la Zona de Ubicación Temporal, en la vereda La Betania, zona rural de La Hormiga, municipio de Valle del Guamuéz, departamento de Putumayo (Colombia).

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