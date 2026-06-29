Keiko Fujimori superó a Roberto Sánchez por más de 49.000 votos: JNE resolvió todas las actas observadas
Keiko Fujimori se impone sobre Roberto Sánchez con una diferencia de 49,641 votos tras resolverse el 100% de las actas observadas por el JNE.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyó la revisión de todas las actas observadas de la segunda elección presidencial 2026. Tras resolver los expedientes pendientes, se registra que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, supera al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por más de 49.000 votos.
Con el conteo oficial consolidado, el proceso electoral avanza hacia la etapa final. Roberto Burneo, presidente del JNE, estimó que la proclamación de los resultados se realizará el 3 de julio.
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