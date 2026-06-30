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La culminación del proceso electoral de la segunda vuelta presidencial de 2026 marcó un nuevo capítulo en la política peruana. Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyera la revisión de todas las actas observadas y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmara el conteo al 100% de los votos, Keiko Fujimori fue declarada vencedora frente a Roberto Sánchez con una ventaja de 49.641 votos, consolidando así su triunfo en las urnas.

Tras oficializarse los resultados, distintas personalidades del espectáculo y la televisión reaccionaron públicamente a la victoria de la lideresa de Fuerza Popular. Entre ellas destacó la actriz Karina Calmet, quien expresó su entusiasmo a través de sus redes sociales al compartir una carta que el fallecido expresidente Alberto Fujimori dirigió a su hija. Sin embargo, su publicación desató una ola de críticas por parte de usuarios, quienes cuestionaron su respaldo a la familia Fujimori y le dejaron comentarios como: "Aún sabiendo lo que hizo el dictador de su padre, lo idolatra".

Karina Calmet celebra triunfo de Keiko Fujimori en Elecciones 2026

Luego de que se confirmara la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial, Karina Calmet utilizó su cuenta de ‘X’ para expresar su satisfacción por el resultado electoral. La recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ compartió una carta que el expresidente Alberto Fujimori dedicó a su hija, acompañándola con un mensaje de felicitación dirigido a la lideresa de Fuerza Popular y destacando, lo que para ella, será el inicio de una nueva etapa para el Perú.