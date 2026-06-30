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Política

JEE proclama a Keiko Fujimori como ganadora en el extranjero

De acuerdo con Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el JEE Huánuco será el último en anunciar sus resultados. Asimismo, precisó que se realizará una "revisión integral" de las actas antes de proclamar los resultados finales.

JEE Lima Centro 2 proclama a Keiko Fujimori como ganadora en el exterior.
JEE Lima Centro 2 proclama a Keiko Fujimori como ganadora en el exterior. | JNE
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El JEE Lima Centro 2 integrado por los magistrados Maruja Hermoza, Teddy Cortez y Gina Delgado, oficializaron la victoria de Keiko Fujimori en el exterior. La competencia territorial de este JEE abarca los continentes de América, Europa, África, Asia y Oceanía.

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La organización Fuerza Popular obtuvo un total de 195,388 votos, lo que equivale al 63.208%. Por su parte, Juntos por el Perú alcanzó 113,733 votos, representando el 36.792%. En total, se registraron 309,121 votos válidos y 18,490 votos nulos (5.611%). Además, se registró un total de 1,941 votos en blanco (0.589%).

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El continente de América concentró la mayor cantidad de votantes de la jornada. En este territorio, acudieron a las urnas 195,744 ciudadanos, de un total de 757,697 electores.

En el continente de Europa se registró la segunda mayor concurrencia de la votación en el exterior. Las mesas de sufragio de esta región recibieron un total de 122,033 votos emitidos sobre un padrón electoral que ascendía a los 403,388 ciudadanos.

Por su parte, la actividad electoral en el continente de Asia registró un total de asistencia de 9,411 ciudadanos frente al total de 41,413 electores que estaban registrados para votar.

En el continente de Oceanía, se registró un total de 2,312 votos emitidos. Sin embargo, en la región se registró estaban habilitados 7,918 electores.

Finalmente, en África se registró la menor cantidad de votantes debido al tamaño de su padrón. En este territorio, se contabilizaron exactamente 52 ciudadanos que asistieron a votar, extraídos de un total de 397 electores hábiles registrados.

La sesión concluyó con la presencia de los personeros legales acreditados: Alexander Iria por Fuerza Popular e Isaías Cutipa Galindo por Juntos por el Perú. No presentaron ninguna observación o reclamo. Además, el embajador Pedro Bravo también estuvo presente en la audiencia pública.

Al no presentarse ninguna observación o reclamo por parte de los asistentes, se dio por terminada la proclamación y se procedió a firmar la resolución definitiva del acto legal.

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