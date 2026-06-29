Keiko Fujimori tras finalizar conteo al 100%: "Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez"

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"Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en esta elección", sostuvo Keiko Fujimori tras confirmarse que la ONPE ha completado el 100% del conteo de la segunda vuelta presidencial.

En declaraciones a los medios a la salida de su domicilio, la lideresa de Fuerza Popular reconoció que, al llegar al final de este proceso, el Perú se encuentra fragmentado.

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"Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados", señaló.

Sobre los pasos a seguir, Fujimori indicó que esperará con calma la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista para finales de esta semana. "Vamos a esperar unos días para la proclamación y la entrega de credenciales”.

Además, adelantó que ya tiene en mente a los integrantes de su equipo de trabajo para la transferencia, aunque prefirió mantener los nombres bajo reserva por ahora.

Del mismo modo, presentó como dos retos inmediatos a una eventual gestión: “recuperar el orden en el país y tomar medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño". Sobre este último punto, la candidata lamentó que el actual gobierno no realizara los trabajos de prevención correspondientes.

Fujimori también recordó que este año es su cuarta postulación presidencial. "A lo largo de la vida uno enfrenta retos y pruebas, pero con constancia se pueden alcanzar los objetivos", concluyó.