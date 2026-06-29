HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Keiko Fujimori tras finalizar conteo al 100%: "Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, registra una diferencia de más de 49 mil votos a su favor sobre Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

"Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en esta elección", sostuvo Keiko Fujimori tras confirmarse que la ONPE ha completado el 100% del conteo de la segunda vuelta presidencial.

Únete a nuestro canal de política y economía

En declaraciones a los medios a la salida de su domicilio, la lideresa de Fuerza Popular reconoció que, al llegar al final de este proceso, el Perú se encuentra fragmentado.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO BURNEO VS. RAFAEL LÓPEZ ALIAGA + VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados", señaló.

Sobre los pasos a seguir, Fujimori indicó que esperará con calma la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista para finales de esta semana. "Vamos a esperar unos días para la proclamación y la entrega de credenciales”.

Además, adelantó que ya tiene en mente a los integrantes de su equipo de trabajo para la transferencia, aunque prefirió mantener los nombres bajo reserva por ahora.

Del mismo modo, presentó como dos retos inmediatos a una eventual gestión: “recuperar el orden en el país y tomar medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño". Sobre este último punto, la candidata lamentó que el actual gobierno no realizara los trabajos de prevención correspondientes.

Fujimori también recordó que este año es su cuarta postulación presidencial. "A lo largo de la vida uno enfrenta retos y pruebas, pero con constancia se pueden alcanzar los objetivos", concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Keiko Fujimori superó a Roberto Sánchez por más de 49.000 votos: JNE resolvió todas las actas observadas

Keiko Fujimori superó a Roberto Sánchez por más de 49.000 votos: JNE resolvió todas las actas observadas

LEER MÁS
JNE proclama a Keiko Fujimori como ganadora en Ancón, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra y Santa Rosa

JNE proclama a Keiko Fujimori como ganadora en Ancón, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra y Santa Rosa

LEER MÁS
Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: ONPE culmina conteo al 100%

Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: ONPE culmina conteo al 100%

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: ONPE culmina conteo al 100%

Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: ONPE culmina conteo al 100%

LEER MÁS
Poder Judicial inicia ejecución de sentencia para que Reniec pague más de S/200 mil a Dina Boluarte

Poder Judicial inicia ejecución de sentencia para que Reniec pague más de S/200 mil a Dina Boluarte

LEER MÁS
Ruth Luque: "No hubo fraude, pero el Gobierno de Fujimori no será legítimo"

Ruth Luque: "No hubo fraude, pero el Gobierno de Fujimori no será legítimo"

LEER MÁS
Sobreviviente de Colcabamba: los militares dispararon sin advertencia

Sobreviviente de Colcabamba: los militares dispararon sin advertencia

LEER MÁS
Moquegua acatará paro indefinido desde el martes 30 de junio por ley que modificaría su territorio

Moquegua acatará paro indefinido desde el martes 30 de junio por ley que modificaría su territorio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025