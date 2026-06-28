Roberto Sanchez no descarta acudir a la CIDH a días de la proclamación de resultados

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Durante la marcha que lideró junto a sus simpatizantes, Roberto Sánchez anunció que emprenderá acciones legales ante organismos internacionales. Esto ocurre a solo días de la proclamación de resultados, prevista para este 3 de julio, que daría como ganadora de las elecciones a Keiko Fujimori. El líder de Juntos por el Perú señaló, además, que no descarta presentar denuncias a nivel nacional contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"El Jurado Nacional de Elecciones tiene su procedimiento de ley; son sus responsabilidades y tendrán que asumirlas. (…) Yo creo que todos aquellos que toman medidas de esa naturaleza lo hacen sobre la base de presunciones en temas administrativos, civiles y penales. En el derecho, nos asiste la prerrogativa de acudir a la CIDH, porque hay razonabilidad y argumentos. Es lo que vamos a hacer", afirmó.

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Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de Sánchez, continuó con el discurso de Juntos por el Perú y aseguró que no reconocerá a Keiko Fujimori como presidenta del Perú.

"En el Perú el presidente es Roberto Sánchez. Si el Jurado Nacional de Elecciones quiere imponerse es porque ha habido fraude. Nosotros no vamos a reconocer a Keiko Fujimori", sostuvo.

Roberto Sánchez lideró marcha ciudadana junto a sus seguidores

Desde su local de campaña, ubicado en Paseo Colón, Sánchez anunció el inicio de una jornada de movilizaciones a nivel nacional con el objetivo de defender el voto ciudadano y la voluntad popular expresada en las urnas.

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Una de sus principales demandas fue la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación para los deudos de las víctimas de las protestas ocurridas entre 2022 y 2023. "Nuestro pueblo exige justicia para el sur. Quienes mataron y asesinaron, que paguen en la cárcel. La sangre derramada jamás será olvidada", declaró el parlamentario.

Asimismo, Sánchez denunció que se habrían presentado obstáculos para el desarrollo de la manifestación. "Nuestros compañeros han querido venir y les han puesto obstáculos. (…) Es el pacto mafioso de la señora K y todos sus aliados. (…) Hermanos y compañeros, no nos han dado la autorización para el libre tránsito; nos han enviado un documento que nos dice que no podemos marchar por las calles", precisó.