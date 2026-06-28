Ruth Luque: "No hubo fraude, pero el Gobierno de Fujimori no será legítimo"

Ruth Luque: "No hubo fraude, pero el Gobierno de Fujimori no será legítimo"

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La congresista Ruth Luque consideró que, si bien no hubo fraude en la segunda vuelta electoral, el gobierno de Keiko Fujimori no será legítimo.

'La legitimidad es un concepto mucho más amplio y para mí el gobierno de Keiko no es legítimo. Hemos llegado a un proceso de más de 30 partidos donde las dos fuerzas que han pasado no expresan lo que la mayoría de la población quiere y un resultado donde territorialmente dentro del Perú no han votado por Keiko Fujimori', dijo en entrevista a RPP.

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En ese sentido, resaltó que no hubo fraude, pero que sí considera que hubo 'muchas reglas electorales que se han cambiado y se ha vulnerado sistemáticamente el principio de intangibilidad electoral'.

'La Cancillería hubiera hecho bien si para la segunda vuelta anunciaban con mayor claridad el tema de traslado de votos', ejemplificó.

Además, señaló que hubo temas de estigmatización y etiquetas que se han colocado a la izquierda y a la centroizquierda. A su vez, sostuvo que la población del sur no va a aceptar a Keiko Fujimori y que, además, Fuerza Popular 'nunca se ha comprometido con el tema de justicia, se encargaron de blindar a Dina Boluarte'.

Por todo ello, resaltó que sí reconoce la legalidad de los resultados, pero eso no impide que tenga una crítica.

'Una cosa es que se acepten los resultados legales y otra el debate de la legitimidad. En mi evaluación política, más allá de las impugnaciones, hay un resultado y una victoria legal que va a inclinar hacia Fuerza Popular. Ese reconocimiento legal no significa que no tengamos crítica sobre todo el desarrollo del proceso legal', anotó.