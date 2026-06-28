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Vehículo del GORE de Tacna genera tensión entre ciudadanos de Moquegua luego de aprobarse ley que cambiaría fronteras

Ante la posible instalación de cercos, los habitantes izaron la bandera de Moquegua. Además, se anunció un paro indefinido a partir del 30 de junio en rechazo a la ley.

Camioneta del GORE Tacna fue captada en Moquegua | Composición: LR.
Camioneta del GORE Tacna fue captada en Moquegua | Composición: LR.
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La tensión en Moquegua se agudizó luego de que se reportaran camionetas del Gobierno Regional de Tacna en la Quebrada Honda. Esto se da en medio de una polémica por la delimitación de la frontera entre la región sureña y Tacna, luego de que se aprobara un proyecto de ley que reconfiguraría esta organización limítrofe.

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De acuerdo con información del medio Exitosa, ciudadanos de la localidad advirtieron que la presencia de estos vehículos obedecería al traslado de material para instalar cercos en la zona. Esto ha generado una fuerte preocupación entre los habitantes, quienes, en respuesta, izaron una bandera de Moquegua.

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Moquegua acatará paro indefinido desde el martes 30 de junio por ley que modificaría su territorio

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció que desde el martes 30 de junio la región iniciará un paro indefinido en rechazo al proyecto de ley N.° 11658. Según explicó, la norma pondría en riesgo la integridad territorial de Moquegua al reducir parte de su jurisdicción.

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Durante una entrevista con RPP, la autoridad regional aseguró que la población está dispuesta a movilizarse para defender su territorio e incluso advirtió que podría repetirse un escenario similar al denominado Moqueguazo. Asimismo, sostuvo que tanto las autoridades como los ciudadanos no permitirán que la región pierda "ni un solo centímetro" de su territorio ni los recursos que le corresponden.

Gutiérrez afirmó que la solución pasa por que el presidente Balcázar observe la ley y convoque a una mesa de trabajo para definir los límites entre Moquegua y Tacna. Además, informó que el martes los alcaldes de la región acudirán al Congreso con la expectativa de ser recibidos y reiteró que el mandatario tiene la oportunidad de evitar un conflicto social de mayor magnitud en el sur del país.

La ley que genera tensión en la frontera de Moquegua y Tacna

El Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE propone regularizar los límites territoriales de la provincia de Jorge Basadre y de parte de sus distritos. En concreto, la iniciativa contempla el saneamiento de dos sectores: el límite interprovincial entre Jorge Basadre y Candarave, y el límite interdistrital que comparten los distritos de Locumba e Ilabaya.

La propuesta fue aprobada durante la sesión del pleno del Congreso realizada el 23 de junio, donde obtuvo 78 votos a favor y quedó exonerada de una segunda votación. No obstante, hasta la fecha, el presidente Balcázar aún no ha suscrito la autógrafa de la ley aprobada.

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