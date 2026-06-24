HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Concepción Carhuancho rompe su silencio: ¿Quién quiere sacarlo del camino? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

JNE descarta otra prórroga a partidos: "Ya se había ampliado a 72 horas"

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, indicó que el proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ya entró en fase de calificación tras haber recibido 10.855 listas. Además, señaló que algunos JEE ya han publicado las listas admitidas.

Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones.
Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. | Melissa Landa
Escuchar
Resumen
Compartir

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, explicó que el organo electoral ya había ampliado a 72 horas el plazo de inscripción de partidos para las ERM 2026. Actualmente, el proceso que se encuentra en la fase de calificación.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según precisó Clavijo, esta medida "se hizo en el afán de que todas aquellas organizaciones políticas que habían iniciado su interacción con la plataforma virtual pudieran culminar" el registro de sus candidatos.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La aclaración de la vocera se da tras quejas por fallas en el sistema, las cuales fueron presentadas por cuatro partidos políticos: Frente de la Esperanza (FED) en el Perú, Partido Unidad y Paz, Perú Moderno y Progresemos. Sus representantes denunciaron que los servidores de internet se saturaron, hecho que les impidió subir sus listas.

PUEDES VER: Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

lr.pe

“Durante las últimas horas del plazo hubo caídas del sistema, interrupciones, lentitud y errores de procesamiento, lo que impidió completar adecuadamente la inscripción de listas, pese a que las organizaciones realizaron los trámites dentro del plazo establecido”.

En esa línea, los partidos pidieron al Jurado Nacional de Elecciones que solucione los problemas para no perjudicar la postulación de los candidatos.

"Exigimos que se adopten medidas inmediatas para garantizar el derecho a la participación política y que ninguna candidatura sea perjudicada por errores atribuibles a la propia administración electoral. La democracia no puede depender de una plataforma que no funcionó cuando más se necesitaba", se lee en el documento.

PUEDES VER: ANC-PJ suspende a los jueces que enviaron a prisión al ex presidente Ollanta Humala

lr.pe

Tras los reclamos, la vocera explicó que los partidos también podían optar por la vía física para cumplir con la presentación de las solicitudes. “Había diferentes alternativas”.

De igual manera, el organismo electoral manifestó que, gracias a los tres días de prórroga y a la atención presencial, la mayoría de los partidos logró inscribirse. Como ejemplo, Clavijo señaló que tan solo en Lima Metropolitana ya se han registrado oficialmente 22 listas de candidatos que pasaron a la etapa de revisión, mientras que otras cuatro carpetas adicionales se encuentran en evaluación.

Avance de las candidaturas para las ERM 2026

El reporte más reciente del organismo electoral indica que, a pesar de los inconvenientes en la plataforma Declara+, el proceso registra un avance general del 75,20%. Hasta el momento, se han presentado 10.855 listas y fórmulas de candidatos en todo el país, de un total de 14.435 esperadas.

Del total de carpetas ingresadas de manera virtual y presencial, la mayoría corresponde a elecciones municipales distritales con 8.927 listas, seguidas por 1.627 municipales provinciales y 301 fórmulas de carácter regional.

PUEDES VER: Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

lr.pe

Cronograma electoral ERM 2026

La vocera detalló los plazos para la admisión y fiscalización de tachas presentadas por la ciudadanía:

  • 5 de agosto: Fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) dejen admitidas las listas y se inicie el periodo de tachas. También vence el plazo para renuncias o retiro de candidatos.
  • 20 de agosto: Día límite para que los JEE resuelvan todas las tachas y exclusiones en primera instancia.
  • 4 de septiembre: Fecha final para que el JNE resuelva las apelaciones en segunda instancia.

JEE declara inadmisible candidatura de López Aliaga para teniente alcalde de Lima: “es temporal y se puede subsanar”

Clavijo aclaró que no es una descalificación definitiva. "En ese caso puntual el jurado electoral especial ha emitido una resolución del íntegro de la lista y en ese caso particular ha declarado la inadmisibilidad para que pueda subsanar”. De igual manera, señaló que cualquier resolución, si alguna de las partes no se encontrara conforme, puede ser apelada.

PUEDES VER: Transparencia rechaza acusaciones de fraude en la segunda vuelta: "La democracia exige que respeten las reglas"

lr.pe

Ley de inscripción de partidos: Cambios aprobados por el Congreso recién se aplicarán en 2027

Sobre la norma aprobada por el Parlamento que reduce las exigencias de candidaturas del 50% al 30% para no perder el registro partidario, precisó que no afecta las elecciones de este año. "Es algo que recién va a entrar en análisis el próximo año, el 2027 es que se analizará lo referido a la pérdida de la inscripción".

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

LEER MÁS
ERM 2026: JNE amplía hasta el viernes 19 de junio plazo para inscribir candidatos

ERM 2026: JNE amplía hasta el viernes 19 de junio plazo para inscribir candidatos

LEER MÁS
Alianza para el Progreso no descarta cambiar de nombre tras fracaso en las Elecciones 2026

Alianza para el Progreso no descarta cambiar de nombre tras fracaso en las Elecciones 2026

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

LEER MÁS
ANC-PJ suspende a los jueces que enviaron a prisión al ex presidente Ollanta Humala

ANC-PJ suspende a los jueces que enviaron a prisión al ex presidente Ollanta Humala

LEER MÁS
Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

LEER MÁS
Transparencia rechaza acusaciones de fraude en la segunda vuelta: "La democracia exige que respeten las reglas"

Transparencia rechaza acusaciones de fraude en la segunda vuelta: "La democracia exige que respeten las reglas"

LEER MÁS
Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policías y militares sean procesados por la justicia ordinaria

Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policías y militares sean procesados por la justicia ordinaria

LEER MÁS
Janet Tello, presidenta del PJ: Nunca me someteré al poder

Janet Tello, presidenta del PJ: Nunca me someteré al poder

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025