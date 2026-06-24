JNE descarta otra prórroga a partidos: "Ya se había ampliado a 72 horas"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, explicó que el organo electoral ya había ampliado a 72 horas el plazo de inscripción de partidos para las ERM 2026. Actualmente, el proceso que se encuentra en la fase de calificación.

Según precisó Clavijo, esta medida "se hizo en el afán de que todas aquellas organizaciones políticas que habían iniciado su interacción con la plataforma virtual pudieran culminar" el registro de sus candidatos.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La aclaración de la vocera se da tras quejas por fallas en el sistema, las cuales fueron presentadas por cuatro partidos políticos: Frente de la Esperanza (FED) en el Perú, Partido Unidad y Paz, Perú Moderno y Progresemos. Sus representantes denunciaron que los servidores de internet se saturaron, hecho que les impidió subir sus listas.

“Durante las últimas horas del plazo hubo caídas del sistema, interrupciones, lentitud y errores de procesamiento, lo que impidió completar adecuadamente la inscripción de listas, pese a que las organizaciones realizaron los trámites dentro del plazo establecido”.

En esa línea, los partidos pidieron al Jurado Nacional de Elecciones que solucione los problemas para no perjudicar la postulación de los candidatos.

"Exigimos que se adopten medidas inmediatas para garantizar el derecho a la participación política y que ninguna candidatura sea perjudicada por errores atribuibles a la propia administración electoral. La democracia no puede depender de una plataforma que no funcionó cuando más se necesitaba", se lee en el documento.

Tras los reclamos, la vocera explicó que los partidos también podían optar por la vía física para cumplir con la presentación de las solicitudes. “Había diferentes alternativas”.

De igual manera, el organismo electoral manifestó que, gracias a los tres días de prórroga y a la atención presencial, la mayoría de los partidos logró inscribirse. Como ejemplo, Clavijo señaló que tan solo en Lima Metropolitana ya se han registrado oficialmente 22 listas de candidatos que pasaron a la etapa de revisión, mientras que otras cuatro carpetas adicionales se encuentran en evaluación.

Avance de las candidaturas para las ERM 2026

El reporte más reciente del organismo electoral indica que, a pesar de los inconvenientes en la plataforma Declara+, el proceso registra un avance general del 75,20%. Hasta el momento, se han presentado 10.855 listas y fórmulas de candidatos en todo el país, de un total de 14.435 esperadas.

Del total de carpetas ingresadas de manera virtual y presencial, la mayoría corresponde a elecciones municipales distritales con 8.927 listas, seguidas por 1.627 municipales provinciales y 301 fórmulas de carácter regional.

Cronograma electoral ERM 2026

La vocera detalló los plazos para la admisión y fiscalización de tachas presentadas por la ciudadanía:

5 de agosto: Fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) dejen admitidas las listas y se inicie el periodo de tachas. También vence el plazo para renuncias o retiro de candidatos.

Fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) dejen admitidas las listas y se inicie el periodo de tachas. También vence el plazo para renuncias o retiro de candidatos. 20 de agosto: Día límite para que los JEE resuelvan todas las tachas y exclusiones en primera instancia.

Día límite para que los JEE resuelvan todas las tachas y exclusiones en primera instancia. 4 de septiembre: Fecha final para que el JNE resuelva las apelaciones en segunda instancia.

JEE declara inadmisible candidatura de López Aliaga para teniente alcalde de Lima: “es temporal y se puede subsanar”

Clavijo aclaró que no es una descalificación definitiva. "En ese caso puntual el jurado electoral especial ha emitido una resolución del íntegro de la lista y en ese caso particular ha declarado la inadmisibilidad para que pueda subsanar”. De igual manera, señaló que cualquier resolución, si alguna de las partes no se encontrara conforme, puede ser apelada.

Ley de inscripción de partidos: Cambios aprobados por el Congreso recién se aplicarán en 2027

Sobre la norma aprobada por el Parlamento que reduce las exigencias de candidaturas del 50% al 30% para no perder el registro partidario, precisó que no afecta las elecciones de este año. "Es algo que recién va a entrar en análisis el próximo año, el 2027 es que se analizará lo referido a la pérdida de la inscripción".