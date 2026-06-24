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Alfonso López Chau anuncia que respetará los resultados: "Nos declaramos en oposición democrática"

López Chau anunció que su partido asumirá el rol de oposición ante un eventual gobierno fujimorista. De esta manera, el excandidato presidencial se distancia del discurso de Roberto Sánchez, quien señaló que no reconocería los resultados en caso favorecieran a Keiko Fujimori.

Ahora Nación se posiciona como partido opositor a un eventual gobierno fujimorista | Composición: LR.
Ahora Nación se posiciona como partido opositor a un eventual gobierno fujimorista | Composición: LR.
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Alfonso López Chau, líder y excandidato presidencial de Ahora Nación, anunció que respetará los resultados de la segunda vuelta y se posicionará como parte de una oposición democrática ante un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Como se sabe, la candidata de Fuerza Popular lidera el conteo oficial de la ONPE al 99%.

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"Ahora Nación cree firmemente en la democracia y, por ello, respetará los resultados electorales que proclame el Jurado Nacional de Elecciones. Más de nueve millones de ciudadanos votaron contra el fujimorismo. Esa voz democrática debe ser escuchada y representada. Por eso, nos declaramos en oposición democrática, crítica y vigilante, para recuperar el equilibrio de poderes, la institucionalidad y el Estado", indicó en su cuenta de X (antes Twitter).

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De esta manera, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) toma distancia del discurso sostenido recientemente por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Cabe recordar que López Chau forma parte de la alianza impulsada por la agrupación de Sánchez junto con representantes de diversos partidos políticos.

"Lo que viene ocurriendo esta semana en el Congreso confirma que el país debe mantenerse alerta. El Perú necesita una oposición firme, que respete la democracia, pero que también la haga respetar. Ese es nuestro compromiso", continuó López Chau en su mensaje.

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Roberto Sánchez anunció que no reconocerá a Keiko Fujimori como presidenta del Perú

Roberto Sánchez anunció en una conferencia de prensa que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori. El candidato de Juntos por el Perú aseguró que existieron una serie de irregularidades que constituyeron lo que, según él, sería un "fraude sistemático" en su contra.

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El candidato de Juntos por el Perú cuestionó los cambios introducidos en los procedimientos electorales durante la segunda vuelta. Según señaló, se dejó de utilizar la digitalización y el envío de actas escaneadas, un mecanismo que había funcionado sin inconvenientes en la primera vuelta. Asimismo, criticó que el traslado de las actas se realizara de manera física, sin recurrir a la valija diplomática, y atribuyó a la Cancillería la responsabilidad por las presuntas irregularidades registradas en el proceso electoral en el extranjero.

"No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. (…) La prueba determinante es la existencia de dicha norma modificatoria que se expidió en pleno proceso electoral y no requiere necesariamente prueba fáctica complementaria. Una cosa son las tardanzas, objeciones e impugnaciones a una mesa; otra es cambiar la normativa. En la primera vuelta se respetó la normativa; en la segunda vuelta, no", indicó.

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