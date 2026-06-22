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Rafael Vela cuestiona suspensión de nueve meses: "Quieren que renuncie por inanición"

El excoordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, sostuvo que la Autoridad Nacional de Control mantiene una estrategia para mantenerlo suspendido y llevarlo a abandonar la carrera fiscal.

Rosa María Palacios conversa con excoordinador del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela.
Rosa María Palacios conversa con excoordinador del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela. | LR
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Rafael Vela Barba, excoordinador del Equipo Especial Lava Jato, se encuentra suspendido de su cargo por nueve meses y enfrenta cerca de siete procesos penales en su contra.

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Mientras dure la sanción, tiene estrictamente prohibido realizar cualquier otra actividad económica, ya sea pública o privada. Según Vela, esta es una estrategia para obligarlo a renunciar. "Tengo dos pedidos de destitución más nueve meses de suspensión; es como decir dos sillas eléctricas más cadena perpetua", señaló durante una entrevista con Rosa María Palacios.

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Vela confesó que después de 24 años de carrera como juez y fiscal, su futuro en el Estado ha terminado. Explicó que ya no tiene posibilidad de regresar a trabajar de forma normal y que sigue peleando en los tribunales para limpiar su apellido de las difamaciones y, más adelante, poder ejercer en el ámbito privado.

"Soy consciente de que no tengo ninguna posibilidad de seguir dentro de la carrera pública, pero tengo que defenderme".

Defiende actuación en el caso Keiko Fujimori

Durante la entrevista, Rosa María Palacios le dijo que la Fiscalía optó por una tipificación equivocada al procesar a la lideresa de Fuerza Popular por lavado de activos. "Cogieron tanto las formas equivocadas como el fondo equivocado. A Keiko Fujimori la pudieron haber procesado por enriquecimiento ilícito y de repente llegaban, pero corrían contra el plazo y se fueron por lavado".

Vela reconoció que la investigación no obtuvo los resultados esperados. Sin embargo, defendió el trabajo realizado por el equipo especial. "Nosotros teníamos la convicción de que estábamos haciendo lo que era legal", sostuvo.

Además, recordó que todas sus decisiones —como los pedidos de prisión preventiva— fueron revisadas, validadas y aprobadas en su momento por los jueces de la Corte Suprema.

Asimismo, rechazó que existieran irregularidades en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht y destacó que este permitió recuperar cientos de millones de soles para el Estado peruano. "Es la reparación civil más grande de la historia del Perú", afirmó.

Investigación a Juárez Atoche

Respecto de la investigación abierta al fiscal Germán Juárez Atoche por una presunta alteración de un expediente, Vela consideró que se trata de un hecho grave que debe esclarecerse.

Juárez ha sido denunciado recientemente por su propia compañera de oficina (su fiscal adjunta) por haber cambiado de forma secreta un expediente oficial para meter firmas falsas y encubrir el presunto cobro de un soborno de un millón de dólares. "Es un hecho sumamente grave, que es un hecho que tiene que ser investigado", indicó Vela.

No obstante, advirtió que también debe evaluarse quién conduce las pesquisas debido al contexto de cuestionamientos y sanciones que afrontan integrantes del Equipo Especial Lava Jato.

A pesar de sospechar que detrás de esto pueda existir una venganza política —ya que Juárez fue el fiscal que evitó que se archive el caso Cocteles—, Vela cerró la entrevista pidiendo que la investigación sea totalmente limpia. Manifestó su tranquilidad de que el caso esté en manos del actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, al considerarlo un magistrado que garantiza un proceso justo.

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