Tomás Gálvez minimiza labor de Domingo Pérez y Rafael Vela: ratifica postura en contra de los equipos especiales

Los abogados Domingo Pérez y Rafael Vela fueron suspendidos de sus labores en los equipos especiales. | Foto: composición LR/ Ministerio Público

Los abogados Domingo Pérez y Rafael Vela fueron suspendidos de sus labores en los equipos especiales. | Foto: composición LR/ Ministerio Público

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ratificó su oposición contra los equipos especiales en el Ministerio Público y minimizó el desempeño de los exintegrantes del caso Lava Jato José Domingo Pérez y Rafael Vela. Según Gálvez, durante la labor de ambos abogados “han tenido resultados mínimos”.

Durante una entrevista en Canal N, al ser consultado por sus recientes ataques a Domingo y Vela, el exmagistrado los calificó nuevamente como el "ejemplo del fracaso del Ministerio Público", insistiendo en que la supuesta ineficiencia del equipo especial es un hecho "evidente para cualquiera".

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“Cuando hemos llegado, eliminamos los equipos especiales porque, además de la ineficiencia con la que se estaba trabajando, por un lado se estaba politizando la labor fiscal”, señaló.

Asimismo, confirmó que los procesos clave —como Lava Jato, Eficcop, Cuellos Blancos y Eficavip— permanecerán bajo la jurisdicción de sus equipos actuales. La continuidad de estas carpetas fiscales estará garantizada por los fiscales provinciales y adjuntos que ya integraban dichos grupos de trabajo.

Por otro lado, también reveló que durante su gestión no volverá a crear equipos especiales: “De momento no hay ninguna necesidad de formar alguno, salvo que ocurra una medida extraordinaria que lo exija”, declaró.

Equipo especial de Domingo Pérez y Vela logró enjuiciar a expresidentes del Perú

Sin embargo, esta postura omite hitos fundamentales alcanzados por Pérez y Vela. Bajo su gestión, el equipo especial logró establecer acuerdos de colaboración eficaz históricos que permitieron el acceso a servidores de operaciones estructuradas de Odebrecht, identificando rutas de dinero ilícito que anteriormente eran inaccesibles para la justicia peruana.

Las investigaciones del equipo especial Lava Jato lograron identificar una red de corrupción en la que estuvieron involucrados expresidentes del Perú. Es el caso de Ollanta Humala, quien fue el primero en pisar la cárcel por este caso. Junto a su esposa, Nadine Heredia, cumplió 9 meses de prisión preventiva entre 2017 y 2018. Hoy enfrenta la etapa final de un juicio oral por el presunto lavado de activos de aportes ilícitos para su campaña electoral.

Alejandro Toledo fue investigado por la recepción de presuntas coimas por US$35 millones de Odebrecht por la Carretera Interoceánica Sur. El equipo fiscal logró su extradición desde Estados Unidos en 2023. Actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, se logró dictar arresto domiciliario contra por los pagos que sus empresas recibieron de Odebrecht mientras era ministro. A sus 87 años, afronta el proceso bajo restricciones de libertad.

El equipo especial cercó el entorno del entonces líder aprista, Alan García, por pagos ilícitos en la Línea 1 del Metro de Lima. En abril de 2019, la ejecución de una detención preliminar solicitada por el fiscal Pérez terminó en tragedia con el suicidio del mandatario. La acción penal contra él se extinguió, pero las investigaciones continuaron contra su entorno.

Domingo Pérez y Rafael Vela fueron suspendidos de sus funciones

Rafael Vela fue suspendido de sus funciones por 9 meses debido a sus declaraciones sobre las investigaciones que se llevaban a cabo contra el expresidente Alejandro Toledo, una medida que ha calificado como una "represalia política" por la profundidad de sus investigaciones.

La Junta Nacional de Justicia decidió no ratificar a José Domingo Pérez el pasado 19 de marzo de 2026, en su cargo de fiscal anticorrupción, por lo que quedó suspendido del Ministerio Público por 6 meses. Organismos internacionales como el CEJIL han condenado este proceso por falta de garantías.