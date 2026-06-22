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Fiscalía investiga a alcalde de Tacna por presunta agresión sexual durante actividad por el Día del Padre

El alcalde distrital de La Yarada Los Palos, Samuel Cueva Huisa, permanece detenido por siete días mientras la Fiscalía y la Policía recaban pruebas sobre una denuncia que también incluye presuntas agresiones físicas contra una joven animadora.

Samuel Cueva Huisa fue detenido por presunta agresión sexual. Foto: difusión
Samuel Cueva Huisa fue detenido por presunta agresión sexual. Foto: difusión
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La Fiscalía investiga al alcalde de La Yarada Los Palos en Tacna por presunta agresión sexual durante actividad municipal por el Día del Padre. Se trata de Samuel Cueva Huisa, quien fue intervenido por la Policía Nacional tras una denuncia presentada por una joven animadora que participaba en una celebración organizada por vecinos en vísperas de esa fecha conmemorativa. Cueva Huisa permanece bajo detención preliminar por disposición judicial.

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Según la denuncia, la joven cumplía labores de animación cuando el alcalde presuntamente realizó tocamientos indebidos. La víctima relató que el hecho ocurrió delante de varias personas que asistían al evento. De acuerdo con su testimonio, el funcionario la sorprendió por la espalda y le tocó una parte íntima de su cuerpo sin su consentimiento.

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La denunciante también afirmó que, pese a su reacción inicial, el alcalde habría insistido con la conducta denunciada. La joven indicó que reclamó por lo ocurrido y respondió con una bofetada. Después de ello, aseguró que fue atacada físicamente por el burgomaestre y por una mujer que se encontraba junto a él durante la actividad.

El caso quedó a cargo de las autoridades de investigación de Tacna. El Ministerio Público informó que se realizan diligencias para esclarecer lo sucedido. Entre las acciones dispuestas figuran la toma de declaraciones, la recopilación de pruebas y las evaluaciones médico-legales correspondientes para determinar responsabilidades.

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¿Qué denunció la animadora contra el alcalde de La Yarada Los Palos?

La joven sostuvo que el primer incidente ocurrió mientras desarrollaba su trabajo frente a los asistentes de la reunión. En declaraciones difundidas por medios locales, señaló que el alcalde la tocó de manera indebida por detrás y que varios presentes reaccionaron con risas, situación que la dejó desconcertada.

La denunciante aseguró que el comportamiento no terminó allí. Según su versión, el alcalde volvió a acercarse e insistió con los presuntos tocamientos. Ante ello, decidió encararlo públicamente y exigir respeto durante el evento.

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Denuncia también incluye presuntas agresiones físicas

Además de la presunta agresión sexual, la joven afirmó que sufrió ataques físicos después de reclamar por lo ocurrido. Según relató, una mujer que acompañaba al alcalde participó en la agresión.

La denunciante indicó que ambas personas la sujetaron del cabello, la lanzaron al suelo y le propinaron golpes. Estas acusaciones también forman parte de la carpeta fiscal abierta tras la intervención policial.

Las autoridades evalúan testimonios de asistentes y otros elementos probatorios para establecer cómo se desarrollaron los hechos. Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente el vínculo de la mujer involucrada con el alcalde o con la municipalidad distrital.

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Alcalde permanece detenido mientras avanzan las diligencias

La intervención de Samuel Cueva Huisa ocurrió la noche del viernes, luego de que la denuncia fuera presentada ante las autoridades. La Fiscalía de Tacna solicitó medidas inmediatas debido a la gravedad de la denuncia.

Durante las investigaciones también se reportaron daños a equipos de sonido y a parte de la infraestructura del local donde se realizó la actividad. Estos hechos son materia de evaluación por parte de los agentes encargados del caso.

Hasta el cierre de esta nota, el alcalde de La Yarada Los Palos no había emitido un pronunciamiento público sobre las acusaciones. La identidad de la denunciante permanece en reserva, mientras continúan las diligencias fiscales y policiales.

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