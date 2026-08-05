Fuerte sismo de magnitud 6,3 remece el sur de Filipinas: autoridades descartan alerta de tsunami y no reportan víctimas

Autoridades como el USGS confirmaron el movimiento sísmico, que ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros. | Foto: Composición LR

Autoridades como el USGS confirmaron el movimiento sísmico, que ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros. | Foto: Composición LR

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Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este miércoles 5 de agosto la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, sin reportar víctimas, daños materiales de consideración ni que se emitiera una alerta de tsunami. El movimiento telúrico fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y por las autoridades filipinas, que activaron los protocolos de monitoreo en la zona.

El epicentro se localizó a unos 32 kilómetros de la provincia de Sarangani y a una profundidad de 10 kilómetros. Aunque el temblor provocó la evacuación preventiva de algunas edificaciones, según imágenes difundidas por usuarios en redes sociales, los organismos oficiales indicaron que no existían reportes confirmados de afectaciones.

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Autoridades mantienen vigilancia pese a diferencias en las evaluaciones

La Defensa Civil filipina, apoyada en datos de la agencia sismológica Phivolcs, informó inicialmente que el fenómeno alcanzó una intensidad de 7 y sostuvo que no se esperaban réplicas. Sin embargo, el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) advirtió que podrían registrarse nuevos movimientos y estimó que la magnitud fue de 7,1, una cifra superior a la difundida por el USGS.

Pese a estas diferencias técnicas, ambas instituciones coincidieron en que el episodio no generó condiciones para activar una alerta de tsunami y reiteraron que el monitoreo continuará mientras se recopila información desde las localidades cercanas al epicentro.

Mindanao aún se recupera del terremoto registrado en junio

El nuevo movimiento sísmico reavivó el recuerdo del terremoto de magnitud 7,8 ocurrido el pasado 8 de junio, considerado el más potente registrado en el país asiático en más de tres décadas. Aquel desastre dejó cerca de un centenar de fallecidos, alrededor de mil heridos y unos 100.000 desplazados, además de daños en más de 50.000 viviendas.

Las consecuencias también modificaron el paisaje costero de la región. De acuerdo con las autoridades, el lecho marino se elevó hasta dos metros, miles de corales quedaron expuestos y la línea de costa retrocedió aproximadamente 200 metros, reflejando la fuerza del fenómeno.

Un país ubicado en una de las regiones sísmicas más activas del mundo

Filipinas forma parte del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa franja donde convergen varias placas tectónicas y se concentra una intensa actividad sísmica y volcánica. Debido a esta ubicación geográfica, los terremotos son frecuentes y el país mantiene sistemas permanentes de vigilancia y respuesta ante emergencias.

Las autoridades continúan evaluando la situación en Mindanao, mientras los equipos de gestión de riesgos permanecen atentos ante la posibilidad de nuevos movimientos en las próximas horas, aunque hasta el momento no existen reportes oficiales de daños ni de personas afectadas.