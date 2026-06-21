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Secretario general de la OEA exhorta a instituciones electorales peruanas a concluir proceso electoral: "Lo antes posible"

La OEA estuvo presente en la segunda vuelta en Perú a través de su Misión Electoral de Observación, que señaló detalles del proceso electoral.

Albert Randim se pronuncio sobre elecciones en Perú | Composición: LR.
Albert Randim se pronuncio sobre elecciones en Perú | Composición: LR.
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Albert Randin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), habló del proceso electoral peruano. Durante la conferencia de prensa inaugural de la Asamblea General, Randin pidió que el proceso electoral oficialice sus resultados pronto.

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“En Perú, el proceso de escrutinio aún continúa. Las elecciones se celebraron hace casi dos semanas, un domingo. Contamos allí con una excelente Misión de Observación Electoral, encabezada por Víctor Rico, pero exhorto a las instituciones electorales peruanas a concluir el proceso lo antes posible, de manera que podamos contar con resultados definitivos y que el Perú pueda continuar su transición hacia una gobernabilidad normal”, indicó.

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Unión Europea también se pronunció sobre elecciones

No solo la OEA estuvo presente en la segunda vuelta, sino que la Unión Europea también desplegó un equipo de observación en todo el país. Para Analissa Corrado, eurodiputada y jefa de la Misión Electoral, la elección se dio sin mayores irregularidades ni indicios de algún boicoteo.

'Nosotros estamos aquí para observar los procesos, no para juzgarlos. Lo que está ocurriendo se encuentra dentro del marco legal y los plazos que se están siguiendo están contemplados por la normativa vigente. Todo se desarrolla conforme a la ley. Sin embargo, es evidente que el tiempo que toma conocer quién ha ganado las elecciones, así como la conformación del Congreso, el Senado y el Parlamento Andino, representa un desafío. Consideramos que este es un aspecto que debería revisarse para reducir los plazos, y podría formar parte de nuestras recomendaciones en agosto', afirmó Corrado.

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