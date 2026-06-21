En los últimos 30 años, la cantidad de peruanos que viven en el exterior ha aumentado considerablemente. Según Migraciones, de 1990 al 2000 hubo un aumento de alrededor de 50 mil a medio millón de peruanos en el extranjero. Actualmente, la cifra es de aproximadamente 3,7 millones de peruanos, que por una u otra razón se han visto obligados a migrar fuera del país. Si bien en términos porcentuales el incremento en la última década del siglo XX fue mayor de lo que va del siglo XXI, en términos absolutos esta población constituye en la actualidad cerca del 10% de la población total del Perú.

Esta realidad ha llevado a que nuestra política exterior muestre un mayor interés por velar por sus intereses. En el año 2001, la creación de la Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior transformó el accionar de la política exterior consular del país. Unos años después, se elevó su categoría a Secretaría, para contar hoy con la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares.

Los peruanos en el exterior resultan fundamentales en la construcción de la imagen del país en el exterior. Asimismo, constituyen una importante fuente de remesas (1,6% de nuestro PBI). Aunque conocemos muy poco acerca de sus expectativas, preocupaciones y necesidades, es una obligación del Estado peruano construir vínculos con esta población y aprovechar su presencia en los diferentes países donde han logrado establecerse.

Así, los últimos gobiernos han comenzado a desarrollar políticas en favor de los peruanos en el exterior. Uno de los principales hitos se dio en el año 2020 con la creación de la circunscripción electoral Peruanos Residentes en el Extranjero. Esta norma permitió a los peruanos en el exterior tener representantes en el Congreso. Parece justo que nuestros compatriotas en el exterior también puedan contar con alguien que los represente y asuma la protección de sus intereses.

Cabe señalar que los peruanos en el exterior constituyen el 4,4% del padrón electoral. No obstante, pese a que el voto es obligatorio, que no se les imponga una multa por no votar da la impresión de que son ciudadanos de segundo orden o de que su voto vale menos. Ser peruano te debe dar los mismos derechos y obligaciones, vivas en la capital, en el interior o en el extranjero, más aún cuando la reciente elección presidencial ha demostrado que los peruanos en el exterior pueden ser decisivos en el resultado.