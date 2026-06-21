RMP sobre un gobierno de Keiko Fujimori: "Su historia política no ayuda a despejar los temores"

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La periodista y abogada Rosa María Palacios, indicó en su columna semanal para La República algunos escenarios ante un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Como se sabe, la lideresa de Fuerza Popular lidera el conteo oficial de la ONPE en esta segunda vuelta frente a Roberto Sánchez. Para Palacios, la historia política de Fujimori pinta algunas dudas.

Para Palacios, Fujimori podría tomar dos caminos: uno optimista, en el que abandone el populismo económico, respete la independencia de las instituciones, derogue normas que considera perjudiciales para la justicia y gobierne con una lógica de reconciliación nacional; y otro (en su opinión, más probable) en el que utilice el poder para ajustar cuentas con sus adversarios, debilitar la independencia del Poder Judicial, ampliar el control político sobre las instituciones y restringir derechos y libertades bajo el argumento de combatir la inseguridad.

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“Si bien aún no hay una proclamación oficial, a nadie le quedan dudas de que Keiko Fujimori ha ganado limpiamente la elección presidencial. Hasta aquí, lo que sabemos. Lo que se abre delante del país es una incógnita indescifrable este miércoles. Su historia política no ayuda a despejar los temores, las preocupaciones y los acertijos que dejan sus misteriosas intenciones. Su plan de gobierno dice poco (respetar la inversión privada y expandir el gasto público); su historia personal, mucho más”

Palacios recordó parte del historial de Fujimori: “En los últimos 10 años, cada vez que pudo tomar una decisión democrática, optó por el fraudismo y el obstruccionismo, cuando no por el autoritarismo y el mercantilismo. Su antiizquierdismo no le impidió una alianza con los hermanos Cerrón ni sostener a Boluarte en el poder. Se alió con todos ellos y con todo el resto del actual Congreso para controlarlo todo, y lo consiguió”, indicó.

La oposición contra Keiko Fujimori

La periodista indicó que el escenario no es ideal para ella y que en frente tiene una oposición tanto política como ciudadana. Con un porcentaje de antivoto considerable, el rechazo a la lideresa de Fuerza Popular podría acrecentarse en sus primeros meses de gobierno.

“Fujimori no sabe gobernar con oposición. Su padre nunca pudo. No sabía negociar. La gran pregunta es: ¿ella podrá? Tiene una gran experiencia desde la oposición tumbando presidentes; ¿le servirá para evitar su propia impopularidad? La calle le viene dura de entrada. Sacó más de 2.800.000 votos en primera vuelta y más de 9.000.000 en la segunda. Suficiente, con las justas, para ganar. Pero triunfa solo en Lima y en siete regiones. Con un universo de más de 27.000.000 de electores, su impopularidad puede crecer muy rápidamente si no tiene, al menos, algunos gestos democráticos y conciliadores. Es decir, si no sabe ganar (ha demostrado no saber perder), su aprobación popular se va a parecer muy pronto a la de Boluarte”, apuntó.