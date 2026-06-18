Rosa María Palacios critica la inconsistencia judicial tras archivar el caso Cócteles mientras otros siguen presos

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En su programa 'Sin Guion', Rosa María Palacios cuestionó la actuación de la justicia tras el archivo definitivo del llamado caso Cócteles y puso en evidencia lo que consideró una incoherencia en el tratamiento de causas similares que afecta a personas como el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

Palacios relató los pormenores del archivo del expediente contra militantes vinculados a Fuerza Popular y, a partir de ese hecho, planteó interrogantes sobre la previsibilidad y la equidad del sistema penal cuando otros procesados permanecen presos pese a fundamentos jurídicos parecidos.

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El archivo del caso Cócteles

La conductora explicó que el caso conocido como Cócteles —relacionado con la creación de eventos que ocultarían supuestas donaciones contrarias a la ley— fue archivado definitivamente porque, según la interpretación judicial, los hechos no constituían delito penal bajo la normativa vigente en las fechas en que ocurrieron.

Palacios recordó que la tipificación penal de recepción de fondos ilícitos para campañas empezó a existir a partir de agosto del 2019, por lo que actos anteriores no pudieron ser imputados con ese delito. Añadió que la Fiscalía, en su momento, intentó encuadrar los hechos como lavado de activos, pero esa calificación no se sostuvo.

Desigualdad en la aplicación de la justicia

Con dureza, Rosa María Palacios contrastó el archivo del expediente con la situación del expresidente Ollanta Humala, condenado en primera instancia y aún privado de libertad mientras sus apelaciones no se resuelven. Señaló que su caso —y el de su esposa, asilada en Brasil— refleja una falta de coherencia del sistema, pues a algunos se les archiva y a otros se les mantiene en prisión preventiva o condenados en instancia inicial.

Palacios advirtió que esta desigualdad genera la obligación del Estado de reparar a quienes resulten perjudicados por detenciones que luego la justicia declare improcedentes, y adelantó que, a su juicio, vendrán demandas de reparación civil encaminadas a obtener compensaciones.

El llamado a la previsibilidad

La presentadora subrayó la importancia de la predictibilidad y la igualdad ante la ley: afirmó que la administración de justicia debe ser coherente y rápida en las resoluciones de apelación para evitar que las personas permanezcan arbitrariamente privadas de su libertad.

Palacios también recordó que hechos comprobados en la investigación administrativa o civil no implican necesariamente la existencia de un delito penal en el marco de la legislación vigente, por lo que la actuación judicial requiere rigor técnico y tiempo, pero no debe dar lugar a arbitrariedades.

En el cierre, Rosa María Palacios instó a una revisión crítica y pública de las decisiones judiciales que generan desigualdades y reclamó que la justicia actúe con celeridad para resolver apelaciones pendientes, evitando así prolongar situaciones que ella calificó de injustas.