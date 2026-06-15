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Política

Periodista Pável Yábar denuncia asalto y secuestro con presunto amedrentamiento político

El comunicador aseguró que fue interceptado por sujetos armados tras tomar un taxi en Los Olivos. Durante varias horas habría sido retenido, amenazado y obligado a desbloquear su celular. “¿Por qué no aceptan que ganó Keiko?”, le habría dicho uno de los implicados, según su denuncia.

Los hechos se dieron en el distrito de Los Olivos. Foto: composición LR
Los hechos se dieron en el distrito de Los Olivos. Foto: composición LR
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El periodista independiente Pável Yábar denunció haber sido víctima de un asalto y secuestro con presunto amedrentamiento político en Lima Norte, luego de ser interceptado por sujetos armados que lo retuvieron durante varias horas dentro de un taxi, le quitaron sus pertenencias y accedieron a la información de su teléfono móvil.

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El hecho ocurrió cuando el comunicador abordó un taxi en Los Olivos, tras cenar en las inmediaciones de Mega Plaza. Según su relato, el vehículo avanzó unas cuadras y se detuvo de forma repentina. En ese punto, dos personas habrían ingresado al auto: una en la parte delantera y otra en la posterior.

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Yábar señaló que el sujeto ubicado en la parte trasera lo sujetó por la fuerza, mientras el conductor continuaba la ruta. Cuando intentó bajar del vehículo, los ocupantes lo habrían intimidado para impedirlo y le ordenaron permanecer sentado bajo amenazas. “Me decían que tranquilo, que no pasaba nada, que íbamos a pasear, pero no me dejaban bajar”, declaró el periodista, al describir los primeros minutos de la retención.

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El comunicador afirmó que durante el trayecto fue amenazado con un arma de fuego y despojado de sus pertenencias. Luego, los atacantes le exigieron las claves de acceso a su celular y comenzaron a revisar sus redes sociales, aplicaciones y contenido personal mientras el vehículo seguía desplazándose por distintos puntos de Lima Norte.

“Me sacaron la billetera, el celular, mis lentes y mis llaves. Después empezaron a revisar todo lo que tenía en el teléfono”, indicó.

Yábar añadió que los sujetos le preguntaron por su trabajo y su posición política. En ese momento, según su denuncia, escuchó una frase que interpreta como un elemento clave del presunto amedrentamiento. “Me preguntaron por quién voté y dijeron: ‘¿por qué no aceptan que ganó Keiko?’”, relató. Además, los sujetos lo obligaron a transferir un total de S/3 mil 500 soles.

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ANP pide investigación independiente y alerta por posibles represalias

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, señaló que el caso del periodista Pável Yábar debe ser investigado con independencia y rapidez. Indicó que ya existe una denuncia formal y que las autoridades deben garantizar que no haya interferencias en el proceso.

La dirigente explicó que el gremio ha solicitado a las autoridades competentes que actúen de inmediato para esclarecer lo ocurrido. “No podemos dejar estos casos en la nebulosa, tienen que esclarecerse rápidamente”, afirmó Lainez.

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Añadió que la preocupación central de la ANP es evitar que hechos como este se interpreten como posibles represalias contra periodistas por su labor o línea editorial. Advirtió que eso abriría un escenario grave para la libertad de prensa.

Lainez sostuvo que el caso de Yábar forma parte de un conjunto de episodios recientes que mantienen en alerta al gremio periodístico, por lo que exigió una respuesta clara del Estado para proteger la integridad de los comunicadores.

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Ataques recientes contra periodistas en Arequipa e Iquitos elevan preocupación

En Arequipa, el periodista Julio Aquise denunció que sujetos desconocidos lanzaron artefactos explosivos contra su vivienda ubicada en el distrito de Cerro Colorado. El ataque ocurrió durante la noche, mientras descansaba con su familia, y generó daños materiales en la fachada del inmueble.

Aquise había presentado días antes una denuncia con presuntas pruebas de corrupción policial ante la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, según información difundida por su entorno. La hipótesis de represalia no ha sido descartada por las autoridades.

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En Loreto, el periodista Pauner Portal Talexi reportó que encontró un sobre con dos balas, fotografías de seguimiento y una carta con amenazas en la puerta de su domicilio en Iquitos. El mensaje exigía dejar de realizar cuestionamientos en su programa radial.

La ANP alertó que estos hechos no son aislados y pidió activar mecanismos de protección para periodistas en riesgo. El gremio sostuvo que la repetición de estos ataques exige una intervención urgente del Estado para evitar nuevos episodios de violencia.

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