ONPE al 100% en Madre de Dios: quiénes son los senadores y diputados electos en las Elecciones 2026

Senadores y diputados por Madre de Dios. Foto: composición LR

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Las Elecciones Generales 2026 no solo definieron al próximo presidente y vicepresidentes de la República. Los comicios también permitieron elegir a los integrantes del renovado Congreso bicameral, conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Con el 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya se conocen los candidatos que obtuvieron representación por la región Madre de Dios y que asumirán funciones durante el periodo legislativo 2026-2031.

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¿Quién es el senador electo en Madre de Dios?

De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE, el siguiente candidato obtuvo un escaño en el Senado en representación de Madre de Dios:

Hugo Ccahuana (JPP) – 2,895 votos

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¿Quiénes son los diputados electos en Madre de Dios?

Los candidatos elegidos para integrar la Cámara de Diputados por la región Madre de Dios son los siguientes:

James Holguín (JPP) – 2,856 votos

Haydee Poma (JPP) – 2,064 votos

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¿Cuántos congresistas representarán a Madre de Dios?

Según la distribución de escaños establecida para las Elecciones Generales 2026, la región Madre de Dios contará con 2 representantes en la Cámara de Diputados y 1 representante en el Senado.

Los legisladores electos asumirán funciones el próximo 28 de julio de 2026 junto con las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo.