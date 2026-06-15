ONPE al 100% en Lambayeque: quiénes son los senadores y diputados electos en las Elecciones 2026
Con el 100% de actas contabilizadas por la ONPE, ya se conoce quiénes son los senadores y diputados que representarán a Lambayeque en el nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2031.
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Las Elecciones Generales 2026 no solo definieron al próximo presidente y vicepresidentes de la República. Los comicios también permitieron elegir a los integrantes del renovado Congreso bicameral, conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
Con el 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya se conocen los candidatos que obtuvieron representación por la región Lambayeque y que asumirán funciones durante el periodo legislativo 2026-2031.
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¿Quién es el senador electo en Lambayeque?
De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE, el siguiente candidato obtuvo un escaño en el Senado en representación de Lambayeque:
- Alejandro Aguinaga (FP) – 25,642 votos
¿Quiénes son los diputados electos en Lambayeque?
Los candidatos elegidos para integrar la Cámara de Diputados por la región Lambayeque son los siguientes:
- Marvin Palma (FP) – 28,534 votos
- Ernesto Zunini (FP) – 11,268 votos
- Javier Castro (FP) – 8,249 votos
- Segundo Castrejón (PBG) – 7,782 votos
- Milagros Takayama (FP) – 5,796 votos
¿Cuántos congresistas representarán a Lambayeque?
Según la distribución de escaños establecida para las Elecciones Generales 2026, la región Lambayeque contará con 5 representantes en la Cámara de Diputados y 1 representante en el Senado.
Los legisladores electos asumirán funciones el próximo 28 de julio de 2026 junto con las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo.