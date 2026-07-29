Yonhy Lescano a Keiko Fujimori: "En la práctica no será presidenta de todo el Perú, sino el resultado de un proceso electoral muy oscuro"

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El excandidato presidencial por Cooperación Popular, Yonhy Lescano, dirigió una segunda carta abierta a Keiko Fujimori, en la que cuestionó su mensaje a la Nación por no haberse dirigido a los deudos de las víctimas de las protestas que exigen justicia.

"Mientras no haga un mea culpa y corrija los males que se hizo, temo que el Perú del sur, de la sierra y la selva no van a reconciliarse con usted, en la práctica no será presidenta de todo el Perú, sino el resultado de un proceso electoral muy oscuro", manifestó Lescano.

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En el documento, el exlegislador señaló que el reiterado pedido de reconciliación de Keiko Fujimori “suena vacío”. Argumentó que para conseguirla resulta indispensable la justicia, la cual es reclamada por los deudos de las muertes ocurridas bajo el gobierno de Boluarte y otros casos que, según indicó, ella ignoró.

Asimismo, Lescano indicó que el orden prometido se debe conseguir mediante leyes que persigan el crimen y no con normas a favor de delincuentes y corruptos que fueron aprobadas por su bancada en el Congreso anterior.

También puntualizó que los anuncios de obras y aumentos económicos resultan insuficientes para superar la pobreza de casi nueve millones de peruanos y la vulnerabilidad de otros once millones, además de no resolver la anemia ni el abandono mencionados por la propia Fujimori.

El político advirtió que mientras no exista un mea culpa y una corrección de los errores cometidos, el Perú del sur, de la sierra y de la selva no logrará reconciliarse con ella. Finalmente, instó a demostrar con hechos concretos el respeto a la democracia, a la ley y a los derechos ciudadanos, y recalcó que las expresiones manifestadas hasta el momento solo constituyen palabras ajenas a la realidad.