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Keiko Fujimori es reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la PNP

Previo a la Gran Parada y Desfile Militar, y acompañada por los ministros de Defensa y del Interior, Keiko Fujimori fue reconocida como máxima autoridad militar y policial.

Keiko Fujimori es nombrada jefa de las FF.AA. y de la PNP | Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR
Keiko Fujimori es nombrada jefa de las FF.AA. y de la PNP | Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR
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Keiko Fujimori fue reconocida oficialmente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una ceremonia protocolar realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. Este acto se desarrolló previo al inicio de la Gran Parada y Desfile Militar.

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La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el titular del Interior, César Astudillo. A su llegada, Fujimori pasó revista a las unidades presentes. Y, tras los honores militares, el Himno Nacional y la presentación de armas, el general de brigada Gabriel Villarrubia Marcelo dio inicio al acto protocolar.

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"Le hago entrega del Bastón de Mando, símbolo de autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú", indicó Villarrubia.

Entre las autoridades presentes destacaron el comandante general del Ejército, Osvaldo Calle; el comandante general de la Marina, Javier Bravo de Rueda Delgado; el comandante general de la Fuerza Aérea, Mario Contreras León-Carty; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

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