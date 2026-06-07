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Política

Presidente Balcázar acude a votar y envía mensaje a los contendores: "Que quien pierda respete los resultados"

El mandatario votó en un colegio de Chiclayo. Aseguró que confía en la transparencia de los organismos electorales.

Balcázar votó en Chiclayo | Foto: LR.
Balcázar votó en Chiclayo | Foto: LR.
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El presidente José María Balcázar acudió a votar al colegio Pedro Labarthe Durand, ubicado en la ciudad de Chiclayo. Aunque debido a su edad no está obligado a sufragar, decidió ejercer su derecho al voto. Al salir de su centro de votación, Balcázar pidió a ambos contendores que respeten los resultados una vez que estos se conozcan.

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“Que quien pierda respete los resultados y se inicie una nueva etapa de pacificación en el país. Estamos cansados de las peleas entre peruanos. El Perú necesita obras y más obras, no enfrentamientos. El perdedor debe ser hidalgo y aceptar el resultado. En un país democrático, tenemos que aprender a respetar permanentemente la voluntad popular. Espero que, a partir de este momento, pueda entregar la banda presidencial de manera pacífica y ordenada”, indicó.

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El presidente también señaló que tiene plena confianza en la labor que realizan organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Confiamos en el Jurado y en los organismos electorales. Están actuando de manera transparente, como el agua cristalina. Esto permitirá que el pueblo peruano comience a creer en la democracia”, afirmó.

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Finalmente, Balcázar anunció que el Gobierno ya trabaja en los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre de este año.

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