Presidente Balcázar acude a votar y envía mensaje a los contendores: "Que quien pierda respete los resultados"
El mandatario votó en un colegio de Chiclayo. Aseguró que confía en la transparencia de los organismos electorales.
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El presidente José María Balcázar acudió a votar al colegio Pedro Labarthe Durand, ubicado en la ciudad de Chiclayo. Aunque debido a su edad no está obligado a sufragar, decidió ejercer su derecho al voto. Al salir de su centro de votación, Balcázar pidió a ambos contendores que respeten los resultados una vez que estos se conozcan.
“Que quien pierda respete los resultados y se inicie una nueva etapa de pacificación en el país. Estamos cansados de las peleas entre peruanos. El Perú necesita obras y más obras, no enfrentamientos. El perdedor debe ser hidalgo y aceptar el resultado. En un país democrático, tenemos que aprender a respetar permanentemente la voluntad popular. Espero que, a partir de este momento, pueda entregar la banda presidencial de manera pacífica y ordenada”, indicó.
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El presidente también señaló que tiene plena confianza en la labor que realizan organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“Confiamos en el Jurado y en los organismos electorales. Están actuando de manera transparente, como el agua cristalina. Esto permitirá que el pueblo peruano comience a creer en la democracia”, afirmó.
Finalmente, Balcázar anunció que el Gobierno ya trabaja en los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre de este año.