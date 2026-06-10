Es falso que siempre se haya ganado la segunda vuelta presidencial con hasta 10 puntos de diferencia

Un video que viene ganando alcance en redes sociales indica que el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales siempre tuvo un amplio margen, siendo las últimas un caso extraño:

“La diferencia siempre ha sido de 10, 8 puntos, 7 puntos, de pronto hace 10 años las elecciones siempre se ganan por 40,000, 50,000 votos”.

Captura de video viralizado en redes

Esta información es falsa. Si se revisan los resultados electorales de los últimos 20 años, queda claro que ninguno de los ganadores de la segunda vuelta presidencial estuvo por encima de los siete puntos sobre el segundo lugar:

Fuente: Elaboración de PerúCheck con datos de la ONPE

Elecciones presidenciales desde el 2000

Según los datos de la ONPE, en los primeros balotajes del presente siglo, las diferencias eran visibles, aunque no amplias. En 2001 , Alejandro Toledo, de Perú Posible, venció a Alan García con el 53,1% frente al 46,9%, una brecha de 6,2 puntos. Cinco años después , el expresidente García volvió a postular y derrotó a Ollanta Humala con el 52,6% contra el 47,4%, con 5,1 puntos de ventaja. Resultados que, sin ser aplastantes, permitían conocer al ganador en la misma noche electoral.

Desde el 2011 , los márgenes se redujeron, pues Ollanta Humala venció en la segunda vuelta a Keiko Fujimori con apenas tres puntos de diferencia.

Votos para Ollanda Humala y Keiko Fujimori en 2011

Tres empates técnicos

Desde el 2016, los resultados de los comicios fueron más ajustados. Tal fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que le ganó a Keiko Fujimori por 0,24%, apenas 42.000 votos de diferencia.

Fuente: ONPE

En 2021, el margen se repitió con variaciones mínimas. Pedro Castillo se impuso a Fujimori con el 50,125% frente al 49,875%, una ventaja de 44.058 votos.

Conclusión

Los datos de las últimas cinco segundas vueltas presidenciales en el Perú muestran una tendencia sostenida hacia márgenes cada vez más estrechos. Si en 2001 y 2006 el ganador se impuso con márgenes más amplios, nunca superó los siete puntos porcentuales, como afirma el video viralizado. Asimismo, desde 2016 ninguna segunda vuelta se ha resuelto con más de tres puntos de diferencia. Por lo tanto, PerúCheck califica esta información como falsa.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.