PNP detiene a dos fiscales en conflicto por control de las investigaciones

Incidentes. En la foto, uno de los arrestados en el Colegio Milla Ochoa en Los Olivos: le encontraron cédulas en las que aparecían inscripciones con lapicero. Foto: La Republica

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Cuarenta y cinco ciudadanos, entre ellos dos fiscales, fueron detenidos por la Policía Nacional durante la votación del último domingo por el presunto delito contra el derecho de sufragio y la voluntad popular.

Las intervenciones se efectuaron en las regiones de Piura (3), Loreto (3), Huánuco (3), Áncash (3), La Libertad (2), Ucayali (2), San Martín (2), Huancavelica (2), Cusco (2), Ica (2), Tacna (2), Arequipa (1) y Lambayeque (1). (Ver recuadro).

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En Lima fueron arrestadas 13 personas en colegios de los distritos de Los Olivos, Surquillo, Ancón y El Agustino, así como en el distrito de Huancapón, en Barranca.

Mientras que en el Callao se registraron 6 intervenciones. De ese total, 31 son mujeres y 13 son hombres, cuyas edades fluctúan entre los 18 y 81 años.

Lista total de intevernidos durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026. Foto: La República

Competencia

También se produjo un conflicto entre la Policía y la Fiscalía por el control de las indagaciones, lo que ocasionó que los fiscales José Samanez Niño de Guzmán y Erika Chávez Tuesta, el primero de la Fiscalía Penal Provincial de Ucayali y la segunda de la Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia de Ucayali, fueran retenidos por hasta cinco horas.

Ambos fiscales fueron asignados para supervisar y controlar, en coordinación con la PNP, los centros de votación, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo de los comicios electorales en el distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali.

El incidente con los fiscales Samanez y Chávez ocurrió en la Institución Educativa 'Teniente Diego Ferrer Sosa' N.° 64103, ubicada en el distrito de Yarinacocha.

Los fiscales, alertados por los miembros de una mesa de votación, afirmaron que una gran cantidad de cédulas presentaban marcaciones con lapicero fuera del logotipo de Juntos por el Perú, el partido político del candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino.

Este hecho también fue comunicado a los efectivos policiales que resguardaban el mencionado colegio, quienes de inmediato solicitaron a los fiscales las cédulas manipuladas.

Los efectivos alegaron que la PNP es la encargada de elaborar el acta de intervención, pero los fiscales se negaron a entregarles lo solicitado. Argumentaron que ya no lo tenían en su poder y que otro fiscal se lo había llevado.

Ante esta situación, los efectivos de la comisaría de Yarinacocha, al mando de la comandante PNP Gladys Rosales Mundaca, detuvieron a los fiscales José Samanez y Erika Chávez, quienes fueron conducidos al Departamento de Investigación Criminal de Ucayali.

Les atribuyeron el presunto delito de omisión de actos funcionales y encubrimiento real. Después de permanecer cinco horas detenidos, los fiscales fueron dejados en libertad.

La Junta de Fiscales Supremos rechazó el accionar de los efectivos policiales y anunció que tomará acciones penales por el presunto delito de secuestro en agravio de sus colegas.

Otros episodios similares

En el centro educativo Cleofeé Arévalo del Águila, del distrito de La Banda de Shilcayo, en la región San Martín, fue detenido Johan Pisco Sinti, de 21 años, al intentar emitir su voto utilizando la identidad de otro elector.

El hecho fue alertado por el presidente de mesa ante la inconsistencia de los datos de identificación de Johan Pisco. En un inicio, el joven trató de oponer resistencia, pero luego fue neutralizado por la policía.

La fiscal provincial de La Banda de Shilcayo, Paola Arévalo Rengifo, se presentó en el local de votación y ordenó la detención en flagrancia de Johan Pisco por el presunto delito de suplantación de identidad.

Casos similares se produjeron en distintas partes del país, como se aprecia en el cuadro adjunto. Las investigaciones determinarán responsabilidades.