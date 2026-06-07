Transparencia emite reporte tras incidentes en segunda vuelta: "En nuestra muestra no hemos recogido incidencias"

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El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara Franco, presentó el primer Reporte de Observación Electoral durante una conferencia de prensa programada para las 12.30 p. m. La conferencia tuvo lugar luego de que se reportaron cientos de cédulas rayadas en múltiples locales de votación en Lima Metropolitana.

No obstante, el representante señaló que los observadores de la organización no han registrado incidencias que impidan el ejercicio del voto ciudadano, como las reportadas por La República y otros medios periodísticos peruanos. Asimismo, precisó que el informe tiene carácter preliminar y fue elaborado con información recopilada hasta las 11.30 a. m.

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“En nuestra muestra, al momento, con la información preliminar que tenemos no hemos recogido incidencias relacionadas con impedimentos u obstrucción al ejercicio del voto ciudadano, como estos casos específicos que se han anotado y es importante recordar también que esto representa información puntual o anecdótica, a la espera de información que nos puedan hacer llegar nuestros observadores”, señaló el representante.

Transparencia reportó más de 90% de mesas instaladas

Para su elaboración, la institución desplegó observadores en los 27 distritos electorales del Perú, incluyendo 129 provincias y ocho ciudades en el extranjero (Buenos Aires, Santiago de Chile, Miami, Nueva York, Newark, Madrid, Barcelona y Milán).

Aunque la información presentada tiene carácter preliminar, el reporte señala que a las 9.00 a. m. ya se había instalado el 90,4% de las mesas de sufragio a nivel nacional. Asimismo, se indicó que el 99,2% de las mesas instaladas contaba con la totalidad del material electoral.

No obstante, el especialista precisó que, al momento de la conferencia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya había informado la instalación del 100% de las mesas de sufragio en todo el país.

Más de 58% de mesas instaladas tuvieron presencia de personeros

Según la muestra de Transparencia, el 58,8 % de las mesas de sufragio instaladas contó con la presencia de al menos un personero de una organización política durante el proceso de instalación. Asimismo, el 93,3 % de las mesas observadas quedó conformado por miembros de mesa titulares o suplentes, mientras que el porcentaje restante fue completado con ciudadanos que se encontraban en la fila.

Por otro lado, la organización informó que en el 99 % de las mesas instaladas se registró la presencia de representantes de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, lo que contribuyó al normal desarrollo de la jornada electoral.