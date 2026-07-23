Partidos de hoy, jueves 23 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 23 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como ESPN, Zapping o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DSports, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúan los 16vos de final en la Copa Sudamericana 2026 con grandes enfrentamientos. Boca Juniors empezará su camino en la Copa Sudamericana, mientras que Gremio, del peruano Erick Noriega, visitará al Bolívar en territorio altiplánico.

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Bolívar vs Gremio

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Boca Juniors vs O’Higgins

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports

Independiente Santa Fe vs Caracas

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos del Brasileirao HOY

Corinthians vs Remo

Hora: 5.30 p. m.

Canal: L1, L1 Max

Partidos de la Copa Sudamericana de Vóley HOY