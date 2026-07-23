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Deportes

Partidos de hoy, jueves 23 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley y los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Programación de los partidos de hoy, jueves 23 de julio. Foto: composición LR/Gremio/Boca Juniors
Programación de los partidos de hoy, jueves 23 de julio. Foto: composición LR/Gremio/Boca Juniors
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 23 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como ESPN, Zapping o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DSports, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúan los 16vos de final en la Copa Sudamericana 2026 con grandes enfrentamientos. Boca Juniors empezará su camino en la Copa Sudamericana, mientras que Gremio, del peruano Erick Noriega, visitará al Bolívar en territorio altiplánico.

PUEDES VER: Alianza Lima hizo oficial la salida de Guillermo Viscarra en pleno Torneo Clausura 2026: "Gracias por todo, 'Billy'"

lr.pe

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Bolívar vs Gremio
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Boca Juniors vs O’Higgins
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Independiente Santa Fe vs Caracas
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos del Brasileirao HOY

  • Corinthians vs Remo
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: L1, L1 Max

Partidos de la Copa Sudamericana de Vóley HOY

  • Colombia vs Ecuador
  • Hora: 10.45 a. m.
  • Canal: Latina (web y app)
  • Chile vs Bolivia
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Latina (web y app)
  • Argentina vs Venezuela
  • Hora: 3.45 p. m.
  • Canal: Latina TV (señal abierta)
  • Brasil vs Perú
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: Latina TV (señal abierta)
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