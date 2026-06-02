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Diego Pomareda rechaza que Rafael Belaúnde apoye a Keiko Fujimori: "Ni siquiera lo consultó con el partido"

Tan solo un día antes del anuncio de Pomareda, el último 1 de junio, un grupo de militantes de Libertad Popular renunciaron al partido al conocer el apoyo de Belaúnde hacia Keiko.

Diego Pomareda rechaza que Rafael Belaunde apoye a Keiko Fujimori: "Ni siquiera lo consultó con el partido"
Diego Pomareda rechaza que Rafael Belaunde apoye a Keiko Fujimori: "Ni siquiera lo consultó con el partido"
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Diego Pomareda, quien postuló a la Cámara de Diputados como invitado del partido Libertad Popular, rechazó el respaldo brindado por Rafael Belaúnde a Keiko Fujimori. Según explicó, el excandidato presidencial no consultó con la organización su postura.

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Tan solo un día antes del anuncio de Pomareda, el último 1 de junio, un grupo de militantes de Libertad Popular emitió un comunicado y renunció al partido al conocer el apoyo de Belaúnde hacia Keiko.

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Pomareda respaldó esta iniciativa y aclaró que él nunca fue militante, por lo que no procede una renuncia, pero sí comparte la decisión de los renunciantes.

Recordó que, en su momento, aceptó la invitación de Libertad Popular porque compartían el diagnóstico de que "el Perú enfrentaba un autoritarismo parlamentario impulsado por un pacto mafioso que, además, promovía y aprobaba leyes procrimen". Ahora, tras la decisión de Belaúnde, se da cuenta de que "aquellas coincidencias programáticas e ideológicas han dejado de existir".

"Por ello, en mi condición de invitado del partido, y aunque no puedo renunciar a una militancia que nunca la tuve, expreso mi solidaridad con los militantes que han decidido dar un paso al costado. Construir una política diferente exige firmeza y consecuencia con nuestras convicciones. Solo así evitaremos normalizar el oportunismo y resignarnos a la limitada oferta política que se nos presenta en las segundas vueltas electorales", dijo.

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