El Marbella FC se acerca a tener una infraestructura deportiva moderna con la aprobación del nuevo estadio multifuncional. | Foto: 101TV

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El Marbella FC está cada vez más cerca de contar con una de las infraestructuras deportivas más modernas del sur de España. El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado el proyecto básico para la construcción de un nuevo estadio multifuncional, que supondrá una inversión cercana a los 115 millones de euros y sustituirá al histórico Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Marbella FC, no solo contempla la creación de un recinto deportivo con capacidad para 10.000 espectadores, sino también un complejo de servicios que incluirá un hotel, áreas comerciales, espacios de ocio y un centro de alto rendimiento para deportistas.

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Un estadio moderno que busca convertirse en referente regional

El nuevo recinto se construirá sobre una parcela de aproximadamente 45.000 metros cuadrados, ubicada en el centro urbano de Marbella. Con aforo para 10.000 aficionados, mejorará de forma significativa las condiciones del antiguo estadio y ofrecerá instalaciones adaptadas a las exigencias actuales del deporte profesional.

Además del terreno de juego principal, el proyecto contempla un centro de alto rendimiento, un hotel deportivo con 90 habitaciones, zonas de restauración y comercio, así como un aparcamiento con capacidad para 1.000 vehículos. Estas características buscan convertir el complejo en un espacio activo durante todo el año y no solo en los días de partido.

¿Cuáles son los plazos de ejecución de la megaobra?

La construcción del nuevo estadio marcará el cierre definitivo de una etapa ligada al Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, inaugurado en 1975 y, durante décadas, sede del Marbella FC. El recinto fue clausurado en 2021 por problemas estructurales y luego demolido tras sufrir diversos incidentes, entre ellos un incendio en la zona del césped.

La Fundación Marbella FC ha obtenido una concesión demanial de 75 años para gestionar las nuevas instalaciones, a cambio del pago de un canon anual de 221.000 euros. Una vez completados los trámites administrativos pendientes y presentado el proyecto de ejecución definitivo, las obras tendrán una duración estimada de dos años y medio. Si los plazos se cumplen, los aficionados del club podrán disfrutar de su nueva casa en los próximos años.