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Temblor de 5.8 de magnitud remeció Chile en la zona central del país, según el CSN

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños a personas ni suspensión de servicios básicos.

Temblor sacude el centro de Chile este domingo 31 de mayo.
Temblor sacude el centro de Chile este domingo 31 de mayo. | La República
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Un sismo de magnitud 5,8 se registró a las 5.34 p. m. (hora de Chile) a 28 km al oeste de Quintero, en la Región de Valparaíso. El temblor del 31 de mayo ocurrió a una profundidad de 30 km, conforme precisó el Centro Sismológico Nacional (CSN). El movimiento también fue percibido en distintos sectores de la zona central del país.

El remezón se sintió en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, generando además la activación de alertas sísmicas en teléfonos celulares minutos antes del evento.

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¿Hay alerta de tsunami tras el temblor en Chile?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en las costas de Chile tras el sismo en el centro del país.

Senapred descarta las condiciones de tsunami en las costas chilenas. Foto: Senapred

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“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron desde el Senapred en redes sociales.

Sismos en la zona central de Chile

Tras el sismo se percibieron otros dos movimientos. El primero de magnitud 4.5 ocurrido a las 17:46 horas, con su epicentro a 17 km al oeste de Quintero, a una profundidad de 11 kilómetros. El siguiente fue de una magnitud de 5.0, localizado a 32 km al noroeste de Valparaíso y a una profundidad de 27 km.

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