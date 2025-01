Steven Levitsky en El País: “El poder es Trump, incluso sobre la oligarquía tecnológica”

Steven Levitsky, politólogo y coautor del influyente libro Cómo mueren las democracias, no oculta su preocupación por los primeros pasos del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En entrevista con El País, el profesor de la Universidad de Harvard calificó el nuevo gobierno como “patrimonialista”, una forma de poder donde Trump utiliza el Estado para premiar aliados y castigar opositores, subordinando incluso a los gigantes tecnológicos como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos.

Un gobierno autoritario y patrimonialista

Para Levitsky, el discurso inaugural de Trump dejó claro que mantiene sus instintos autoritarios: “Es un líder con una orientación que desprecia los principios democráticos”. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la reacción del establishment. “Hace ocho años, respondieron con alarma. Hoy, muchos actores clave, desde multimillonarios hasta universidades, han optado por la pleitesía, movidos más por el miedo que por convicción”.

El académico describe este nuevo periodo como un “gobierno patrimonialista”, donde el poder político de Trump supera incluso la influencia de la oligarquía tecnológica. “Zuckerberg, Cook, Bezos están con Trump, pero arrodillados. El poder es Trump”, enfatiza.

La normalización del autoritarismo

Levitsky también analiza cómo Estados Unidos ha llegado a aceptar a Trump como una figura política dominante. Según él, el fenómeno se enmarca en una crisis de confianza en las instituciones y las élites, un sentimiento que la derecha antiliberal ha sabido capitalizar. “La oposición no tiene una respuesta clara ni un plan. Solo dice que no quiere a Trump, pero no ofrece un contrapeso ideológico”.

Este contexto ha permitido que Trump se posicione como una figura de poder casi absoluto, incluso entre las universidades de élite como Harvard, que, según Levitsky, han perdido autonomía debido a su dependencia de donantes multimillonarios. “Es un precedente peligrosísimo. Estas instituciones, que deberían ser baluartes de pensamiento crítico, están cediendo ante presiones externas”.

El papel de los votantes y el auge del voto latino pro Trump

Levitsky sostiene que los ciudadanos no votan pensando en la democracia, sino motivados por razones de identidad, economía o rechazo al statu quo. “No debemos culpar al electorado. La defensa de la democracia recae en las élites, que tienen la responsabilidad de proteger las instituciones”.

Sobre el creciente apoyo latino a Trump, Levitsky identifica factores como la religión, la cultura anticomunista de algunas comunidades y la insatisfacción económica. “Muchos latinos, especialmente hombres, están respondiendo a cambios sociales y culturales recientes con un voto de rechazo. La economía y la inflación también han jugado un papel crucial”.

Un desafío global

Para Levitsky, el fenómeno Trump no es exclusivo de Estados Unidos. “La ultraderecha está aprovechando una crisis global de confianza en las instituciones. Este descontento no lo creó Trump, pero lo ha explotado magistralmente”.

En un contexto donde las democracias enfrentan desafíos sin precedentes, el politólogo subraya la importancia de defender los principios fundamentales de las instituciones. “Por más tentadoras que parezcan las soluciones simplistas, debemos resistir. La democracia, con todas sus imperfecciones, sigue siendo el mejor camino”.

Levitsky concluye con una advertencia: “El segundo mandato de Trump no solo redefine la política estadounidense, sino que tendrá implicaciones profundas para el orden global”.