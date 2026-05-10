LINK oficial de la ONPE para ver los resultados finales de las Elecciones 2026: Roberto Sánchez vs. López Aliaga
Conteo de votos en la recta final. La ONPE está al 99,549% y colocan a Roberto Sánchez en la segunda vuelta. El candidato de Juntos por el Perú le saca más de 13.000 votos de diferencia a López Aliaga.
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El conteo de actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está en su etapa final al 99,549%. Hasta el momento, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ya aseguró su pase a la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se disputan el último pase.
Para visualizar los resultados de la ONPE sobre el pase a la segunda vuelta entre Sánchez y López Aliaga, puedes hacer click AQUÍ.
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Conteo de la ONPE en tiempo real ubica a Sánchez en segunda vuelta.
La ONPE actualizará los últimos resultados cada 15 minutos. Hasta ahora, la distancia entre ambos candidatos es de 13.546 votos.