Es falso que video de mujer autolesionándose “para denunciar a su novio por agresión” haya sido grabado recientemente en Perú

LO FALSO:

En Perú, recientemente se ha viralizado el video de una mujer que se autolesionó frente a su novio para acusarlo de agresión.

LO VERDADERO:

El clip no es actual, ya que circula en redes sociales desde febrero de 2023. Incluso medios como Publimetro México publicaron una nota sobre el caso en aquel momento.

No existe evidencia de que el material haya sido grabado en Perú.

En plataformas como Facebook e Instagram se ha difundido el video de una mujer que, tras una aparente discusión con su pareja en una calle de Perú, empieza a lesionarse el rostro de forma inesperada. Según usuarios, lo hizo para denunciar al hombre por “violencia familiar”, pero gracias a la grabación realizada por un vecino, habría quedado libre de cargos.

Esta versión de los hechos, sin embargo, no es verídica. El clip circula en internet desde el 2023 y no existen pruebas que determinen que fue grabado en Perú.

Capturas de pantalla del video difundido en redes sociales. Foto: Facebook

Narrativa creada en base al video viralizado. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor interacción en Facebook supera, hasta el cierre de esta nota, las 156.000 vistas, 1.400 reacciones, 433 comentarios y 249 compartidos.

Publicación con más interacción en redes sociales Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

Mediante una búsqueda inversa, se encontró una de las publicaciones más antiguas del material en Instagram, con fecha 18 de febrero de 2023 y más de 189 ‘me gusta’. En la descripción, se le atribuye el video a un supuesto autor original, identificado como @lewsnn en TikTok. Sin embargo, ese nombre de usuario actualmente no se encuentra disponible en la plataforma.

Video publicado por un usuario de Instagram el 18 de febrero de 2023. Foto: Instagram

Tras una búsqueda más exhaustiva, se detectó que algunos usuarios de TikTok realizaron dúos con el video original pocos días después de que se difundiera. Eso permitió hallar un enlace directo a la cuenta de @lewsnn. No obstante, al intentar acceder al contenido, aparece el aviso: “Publicación no disponible. Esta publicación está establecida como privada o se eliminó”.

Usuarios de TikTok que hicieron dúos con el video original. Foto: TikTok

Otra señal de que el material ya estaba en circulación desde el 2023 es la existencia de notas periodísticas que informaron sobre el caso. Por ejemplo, Publimetro México publicó un artículo titulado: ‘Mujer se golpea tras, presuntamente, discutir con su pareja’ y mostró capturas del hecho.

Publimetro México escribió acerca del video el 24 de febrero de 2023. Foto: Publimetro México

Por otro lado, al revisar con atención el material viralizado, se distinguen detrás de los protagonistas unos chūnlián, adornos tradicionales chinos hechos con tiras rojas y letras que suelen colocarse en las puertas durante el Año Nuevo Chino como símbolo de prosperidad, felicidad y buena fortuna.

Adornos tradicionales chinos detectados en el video. Foto: Redes sociales

Si bien este detalle no prueba que el hecho haya ocurrido en China, sí apunta a una posible relación con comunidades de origen chino o con lugares donde estas costumbres son comunes. No se observa algún otro elemento que permita vincular el video directamente con Perú.

Conclusión

En resumen, en plataformas como Facebook e Instagram se ha difundido un video en el que una joven se autolesiona frente a un hombre, con la afirmación de que había ocurrido recientemente en Perú. Sin embargo, el contenido circula en internet desde febrero del 2023 y no existe evidencia de que haya sido grabado en dicho país.