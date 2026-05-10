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Política

Keiko Fujimori enfoca su campaña en zonas rurales; Roberto Sánchez apuesta más por entrevistas sin salir de Lima

Los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se perfilan como los principales contendores para la segunda vuelta electoral del 7 de junio, cada uno con estrategias de campaña diferenciadas.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori continúan su campaña de cara a la segunda vuelta | Composición: LR.
Roberto Sánchez y Keiko Fujimori continúan su campaña de cara a la segunda vuelta | Composición: LR.
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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez continúan perfilándose como los principales contendores para disputar la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio. En ese contexto, ambos candidatos vienen delineando estrategias diferenciadas de campaña. La lideresa de Fuerza Popular recorrió localidades como Loreto y Ocollo, mientras que Sánchez ha priorizado entrevistas, reuniones con su equipo técnico y otras actividades sin salir de Lima.

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Roberto Sánchez no sale de la capital

El candidato de Juntos por el Perú no ha registrado actividades fuera de la capital. El hecho resulta llamativo, ya que gran parte del caudal electoral de Sánchez proviene de regiones como Cajamarca, Apurímac y Cusco, entre otras. Lejos de enfocarse en consolidar el respaldo obtenido en dichas zonas, el candidato ha optado por actividades más discretas.

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El pasado 6 de mayo, el actual congresista brindó una entrevista al pódcast 'Pitucos Marrones'. Durante la conversación, Sánchez afirmó que 'entre el lunes y miércoles de la semana que viene' presentará a sus nuevos voceros en materia económica durante una conferencia de prensa. Además, señaló que busca priorizar el desarrollo humano dentro de sus planteamientos económicos.

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Sánchez también sostuvo una reunión con Hernando Cevallos y José Domingo Pérez, integrantes de su equipo técnico en materia de salud y justicia, respectivamente. Ambos aseguraron que las reuniones fueron fructíferas.

En cuanto a actividades proselitistas, el candidato participó en un mitin en Huaycán acompañado de figuras como Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia en su plancha presidencial. Durante el evento, Sánchez criticó la narrativa de fraude impulsada por representantes como Rafael López Aliaga.

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'Hay una voluntad que no quiere reconocer el voto popular, hay una voluntad que dice fraude y quiere anular el voto de los centros poblados porque dicen que esos votos no les representan', declaró.

De acuerdo con fuentes de este diario, Sánchez no tiene programadas actividades de campaña para los próximos días.

Keiko Fujimori recorre Loreto y la selva

La candidata de Fuerza Popular ha intensificado sus recorridos fuera de Lima. En los últimos días, Fujimori visitó Loreto y otras zonas de la Amazonía peruana. Durante su estancia en la selva, la candidata fujimorista reivindicó la figura del dictador Alberto Fujimori y afirmó que, de ganar las elecciones, conduciría el país siguiendo sus enseñanzas. Asimismo, criticó la falta de acción del Estado durante gobiernos anteriores.

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Fujimori también ha apostado por un discurso de corte populista. Durante su visita a la selva, aseguró que 'presupuesto sobra' y sostuvo que priorizaría obras de infraestructura. Días antes, la lideresa de Fuerza Popular había visitado la comunidad de Ocollo, ubicada en la provincia de Huamanga, en Ayacucho.

Ya en Lima, la candidata encabezó un mitin en el distrito de San Juan de Lurigancho. Hasta el momento, Fujimori no ha brindado mayores entrevistas y sus interacciones con la prensa han sido escasas.

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